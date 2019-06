Ganderkesee. Einen neuen Faschingsorden sucht die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV). Den Einsendern haben ziemlich viele Freiheiten.

die Fläche des Ordens darf 81 Quadratzentimeter nicht überschreiten

die Kontur sollte nicht zu filigran sein

Durchbrüche sind nicht erlaubt

das Motto "Wir sind Fasching", der Titel "Fasching um den Ring", das Jahr 2020 und das GGV-Wappen müssen enthalten sein

faschingsnahe Motive sind erwünscht

der Entwurf ist handgezeichnet und in Originalgröße einzureichen

Name, Anschrift und Telefonnummer müssen auf der Rückseite vermerkt sein

So lief der Wettbewerb im vergangenen Jahr

Der Medaillen-Wettbewerb für die Faschingssession 2019/2020 ist gestartet. Weil erneut keine Ordenform vorgegeben wird, kann der Gestaltung freien Lauf gelassen werden, wie GGV-Pressesprecher Timo Vetter erklärt. Ein paar Regeln sind jedoch zu beachten:Pro Teilnehmer sind maximal zwei Entwürfe zugelassen. Diese sind bis zum 22. September bei Uwe Meyer, Allensteiner Weg 15 in Ganderkesee, oder Timo Vetter, Mühlenstraße 19e in Ganderkesee, einzureichen. In der darauffolgenden Festausschuss-Sitzung wird anonym über die Entwürfe abgestimmt.

Im vergangenen Jahr gewann Susanne Sperling mit ihrem Orden zum Motto "Ganderkesee steht Kopf". Damit siegte sie zum dritten Mal in fünf Jahren. Auf Platz zwei folgte mit nur drei Stimmen weniger ihre Tochter Gina Sperling, die zum ersten Mal teilnahm.

Zwei Wochen vor Ablauf der damaligen Frist hatte die GGV noch gar keinen Entwurf erhalten. Sorgen machten sie sich trotzdem nicht: „Erfahrungsgemäß kommen die meisten Entwürfe zwei bis drei Tage vor Abgabeschluss, der größte Teil sogar erst am Abgabetag“, erklärte Vetter damals. Letztendlich wurden jedoch 29 Vorschläge eingereicht. Das war laut Vetter "absoluter Rekord". Von Susanne Sperlings Orden sollten 1000 Exemplare und 700 Pins angefertigt werden, kündigte die GGV damals an.

Das aktuelle Motto

Das Motto für die kommende Narren-Saison – "Wir sind Fasching" – wurde während des vergangenen Frühschoppens verkündet.

Die Wettbewerbungsunterlagen samt der Gewinn-Entwürfe der letzten Jahre sind zu finden unter www.fasching-ganderkesee.de.









