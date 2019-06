Harpstedt/Wildeshausen. Selten berichtet ein Angeklagter vor Gericht so offen über ihm vorgeworfene Taten, wie es jetzt ein 23-Jähriger vor dem Amtsgericht Wildeshausen tat.

Bei dem Mann aus der Gemeinde Harpstedt hatte die Polizei in einem Rucksack über 70 Gramm Marihuana sowie fünf Ecstasy-Tabletten gefunden – und vor dem Amtsgericht Wildeshausen gab der Angeklagte nicht nur zu, dass er das Gras verkaufen wollte, sondern auch, dass er bis zur Durchsuchung monatelang vom illegalen Cannabis-Handel gelebt hatte. Ecstasy dagegen habe er nie verkauft, nur gelegentlich selbst genommen. Der wegen seiner Aussagen ohne Zeugen auskommende Prozess endete mit einer Strafe wegen gewerbsmäßigen Handels mit unerlaubten Betäubungsmitteln von einem Jahr Gefängnis auf Bewährung.

Mit 15 Jahren zum ersten Mal gekifft

Der Angeklagte berichtete, das erste Mal als 15-Jähriger gekifft zu haben. Auf Bitten der Mutter hatte er als 18-Jähriger einst eine zweiwöchige Entzugstherapie mit anschließender ambulanter Nachsorge gemacht. Dennoch stieg sein Cannabis-Verbrauch in den Folgejahren so an – mehrere Gramm habe er an manchen Tagen geraucht – dass er sich für die Finanzierung des Konsums als Dealer betätigte. Reich wurde er damit nicht; 500 bis höchstens 1000 Euro will er einige Monate lang erwirtschaftet haben. Seit der Durchsuchung im Juli 2018 sei damit Schluss, beteuerte er. Anders als noch vor einem Jahr besitzt der Angeklagte nun auch einen Job – wenn auch auf niedrigem Niveau.

Angeklagter lehnt Therapie ab

Mit dem Strafmaß blieb das Schöffengericht an der unteren Grenze des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens. Gerne hätte die Richterin auch eine Therapie als Bewährungsauflage angeordnet – die sei aber nur erfolgsversprechend, wenn er sie auch wollen würde. Und der lehnte ab, auch wenn er mit dem Kiffen aufhören wollen und noch oft einen Drang nach Marihuana verspüren würde. Er rauche aber immerhin seltener, sei auf einem guten Weg, sagte er. Konsumiert er weiter, weiß der 23-Jährige auch, wird er ein Problem bekommen. Denn demnächst will er den Führerschein machen und wird für den wohl eine längere Drogenabstinenz nachweisen müssen. Und ohnehin besteht für ihn die Gefahr, erneut mit Drogen erwischt zu werden. In diesem Fall stehe seine Bewährung auf dem Spiel, sagte die Richterin.