Ganderkesee. Viel Musik in der Ganderkeseer Kirche: Den Auftakt macht am Freitag Natalia Gvozdkova.

Zum 30-Minuten-Konzert an der Arp-Schnitger-Orgel in der Kirche St. Cyprian und Cornelius wird am Freitag, 7. Juni, eine Musikerin erwartet, die erst vor Kurzem in Ganderkesee zu Gast war: Ab 16 Uhr spielt Natalia Gvozdkova aus Berne, die Mitte April während der „langen Tastennacht“ gemeinsam mit Kreiskantor Thorsten Ahlrichs am Cembalo saß und unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel präsentierte.

Nur ein Werk am Freitagnachmittag

Am Freitag steht nur ein einziges Werk auf dem Programm. – der Choralzyklus über „Es ist das Heil uns kommen her“ von Matthias Weckmann, dessen Kompositionen in diesem Jahr in Ganderkesee in einem besonderen Fokus stehen. „Dieser Zyklus ist ein absolutes Kompendium der Schreibweise Weckmanns, er bedient vielfältige Formen und führt das Thema äußerst kunstvoll in sieben Versen durch. So ein Werk hört man nicht oft in Gänze im Konzert“, sagt der Kreiskantor.

In Russland und Bremen studiert

Natalia Gvozdkova studierte Klavier am Saratower Konservatorium in Russland sowie Cembalo und Kirchenmusik an der Bremer Hochschule für Künste. Von 2010 bis 2014 war sie Kreiskantorin im Kirchenkreis Salzwedel in Gardelegen (Altmark). Sie spielte unter anderem Konzerte an den historischen Orgeln in Gartow, Trebel, Lenzen, Harbke, Tangermünde und Salzwedel. Seit November 2014 ist sie Kantorin in Berne und Orgelsachverständige der Oldenburgischen Landeskirche.

Viel Musik am Pfingstsonntag

Mit viel Musik geht es bereist am Pfingstsonntag, 9. Juni, ab 10 Uhr weiter. Im Festgottesdienst sing die St.-Cyprian-Kantorei mit Gästen aus dem Kirchenkreis die beiden Kantaten „Alles, was ihr tut“ von Dietrich Buxtehude und „Also hat Gott die Welt geliebt“ von Christoph Graupner sowie ein Werk von Johann Rosenmüller. Begleitet wird die Kantorei vom Cornelius Consort auf historischen Instrumenten. Solisten werden Karin Gyllenhammar und Silke Beer (Sopran), David Hein (Tenor) und Ulrich Maier (Bass) sein.

Ab 16. Juni die nächsten Meisterkonzerte

Ab Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr, wird dann die Reihe der Meisterkonzerte fortgesetzt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Karten gibt es an der Abendkasse. Hier die Termine im Detail:

• Sonntag, 16. Juni, Bine Katrine Bryndorf (Kopenhagen, Dänemark).

Anzeige Anzeige

• Sonntag, 30. Juni, Professor Pieter van Dijk (Amsterdam/Alkmaar, Niederlande).

• Sonntag, 14. Juli, Professor Wolfgang Zerer (Hamburg).

• Sonntag, 28. Juli, Hanna Dys (Danzig, Polen).