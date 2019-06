Wildeshausen. Am Pfingstsonntag 2018 soll ein 27-Jähriger einem 46-jährigen beim Wildeshauser Gildefest einen mächtigen Faustschlag aufs linke Auge verpasst haben.

Der Tatort: die Festzelt-Theke beim Gildefest 2018. Am frühen Pfingstsonntag im vergangenen Jahr gegen 5 Uhr soll dort ein 27-Jähriger aus Bremen einem 46-jährigen Wildeshausener einen mächtigen Faustschlag aufs linke Auge verpasst haben – so stark, dass das Opfer drei Tage im Krankenhaus lag und anschließend wochenlang mit dem verletzten Auge kaum sehen konnte.

Vorsätzliche Körperverletzung

Der Fall wurde an zwei Prozesstagen vor dem Amtsgericht Wildeshausen als Strafsache wegen vorsätzlicher Körperverletzung juristisch aufgearbeitet, nun endete er mit einer Verfahrens-Einstellung gegen 450 Euro Zahlung an das Opfer. Abgeschlossen ist er damit aber nicht. Der Wildeshauser will viel mehr Geld vom Angeklagten und deshalb noch zivilrechtlich gegen ihn vorgehen. Über den Hergang der Geschehnisse haben Täter und Opfer höchst unterschiedliche Versionen berichtet. Laut des Wildeshausers habe der 27-Jährige völlig unvermittelt zugeschlagen. Er hätte den Angeklagten nie zuvor gesehen, schon gar nicht gesprochen.

Angeklagter hat sich bedroht gefühlt

Das aber bestritt der Bremer. Der 46-Jährige habe ihm ein Gespräch aufzwingen wollen, das er nicht führen wollte, hätte ihn dann beleidigt und – als sie Kopf an Kopf gegenüberstanden – geschubst. Den Schlag räumte der Angeklagte zwar ein, er sei allerdings als Reflex auf das Schubsen zu bewerten. Notwehr. Der Angeklagte habe sich bedroht gefühlt. Die Aussage des Angeklagten konnte einer seiner Freunde in Teilen bestätigen. Dieser sagte als Zeuge aus, dass er eine minutenlange Unterhaltung zwischen Täter und Opfer mitbekommen sowie das Schubsen und den anschließenden Faustschlag aus den Augenwinkeln wahrgenommen hätte.

Die Richterin setzte in diesem Fall noch einen zweiten Prozesstag an, um noch einen Zeugen zu hören, der die Szene genauer mitbekommen haben könnte. Dieser Zeuge allerdings – wohnhaft in Berlin – erschien auch am zweiten Tag nicht im Gerichtssaal. Die Richterin bezweifelt inzwischen, dass ihn die Ladung überhaupt erreichte. Von der Polizei vorführen lassen wollte sie ihn wegen des Aufwandes nicht.

5000 Euro Schadenersatz stehen im Raum

Gut möglich, dass dieser Mann aus Berlin für das Schadensersatzverfahren vor einem Zivilgericht erneut vorgeladen wird. Das ein solches Verfahren ansteht, darf als wahrscheinlich gelten. Und auch, dass die geforderte Schadenssumme über 5000 Euro betragen wird (womit dann das Zivilgericht des Landgerichts zuständig sein würde), da das Opfer, ein selbstständiger Handwerker, angab, durch wochenlange Arbeitsunfähigkeit Aufträge verloren zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten machte deshalb vorsorglich klar, dass die Zustimmung zur Geldbuße keinesfalls als Schuldeingeständnis zu werten sei. Sein Mandant habe nur zugestimmt, um nicht bei einem für ihn negativen Urteil als vorbestraft zu gelten.