Wieder ist ein Ganter gelandet, diesmal in Frankreich: Die Reisegruppe aus Ganderkesee überraschte ihre Gastgeber in der Partnergemeinde Château-du-Loir mit diesem Gastgeschenk. Châteaus Bürgermeisterin Béatrice Pavy-Morançais (mit Mikro) übergab Amtskollegin Alice Gerken einen Wegweiser. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Meike Saalfeld

Ganderkesee. Mit Tränen in den Augen, aber auch jeder Menge schöner Erinnerungen sind die 102 Teilnehmer der fünftägigen Reise nach Château-du-Loir in der Nacht zu Dienstag wieder in Ganderkesee angekommen.