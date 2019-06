Dötlingen. Zusammen mit dem „Mobilen Kino Niedersachsen“ hat das Scheunenkinoteam Dötlingen in diesem Sommer ein unterhaltsames Programm zusammengestellt.

Alle Filme beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Vier „Sommerkinofilme“ gibt es in diesem Jahr in den Kinoscheunen in Aschenstedt, Dötlingen, Geveshausen und Iserloy. Zum Programm: Zunächst zieht ein französisches Dorf blank, in Island geht’s gegen den Strom, danach mit Tempo 25 quer durch Deutschland. Durch ganz Europa geht die unglaubliche Reise eines Fakirs, der im Schrank feststeckt, und am Ende begibt sich ein Gärtner mit einem Kleinflugzeug auf Deutschlandtour .Start der Reihe ist am Mittwoch, 10. Juli, im Golfcafé Iserloy mit dem Film „Ein Dorf zieht blank“.

Herzerwärmende Komödie

Philippe le Guay ist laut Ankündigung eine herzerwärmende Komödie gelungen, die im Kern auch wichtige gesellschaftliche Themen anspricht und diese augenzwinkernd in die Geschichte einwebt. So wird die Landwirtschaftskrise ebenso behandelt wie auch die steigende Zahl von Stadtbewohnern, die aufs Land ziehen und dort augenscheinlich Fremdkörper sind. Der Begriff „Heimat“ und seine Bedeutung auch und gerade für junge Leute spielt in der Komödie ebenfalls eine große Rolle.

Französisches Dorf gibt sich freizügig

Der charismatische Bürgermeister eines kleinen Dorfes hat jedenfalls Überzeugungsarbeit zu leisten, als das ganze Dorf nackt für eine Fotostory posieren soll, um medienwirksam auf die landwirtschaftlichen Probleme aufmerksam zu machen. Weiter geht es am Mittwoch, 17 Juli in der Diele „Geveshauser Blickfänge“ mit dem isländischen Film „Gegen den Strom“. Eine Ende 40-jährige Frau geht durch die isländische Landschaft, eigentlich sieht alles gewohnt schroff, atemberaubend und faszinierend aus. Sie könnte eine Wanderin sein – oder eine derjenigen Frauen, die den Weg zurück zur Natur suchen. Dann hält sie an einem Strommast und legt los. Mit einer Säge, Pfeil und Bogen sabotiert sie routiniert die Stromversorgung. In der Scheunenkinodiele der Familie Petersen bei Krebs in Uhlhorn wird am Mittwoch, 24. Juli, dann der Film „25 km/h“ aufgeführt.

Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) sind Brüder, die sich schon lange nicht mehr gesprochen und gesehen haben. Auf der Beerdigung ihres Vaters treffen sie sich und sind sich zunächst gar nicht grün. Aber nach genügend Alkohol beschließen sie, eine Tour durch Deutschland, die sie in ihrer Jugend geplant, aber nie durchgeführt haben, endlich wahr werden zu lassen. Mit dem Mofa machen sie sich auf. „Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“, wird auf dem Hof Diekmeyer in Dötlingen am Mittwoch, 31. Juli, zu sehen sein. Der junge Fakir Aja (Dhanush) lebt in Mumbai, wo er sich als Straßenkünstler seinen Lebensunterhalt verdient. Seit frühester Kindheit beschäftigt ihn dabei die Frage, wer sein Vater war, doch erst nachdem seine Mutter gestorben ist, stößt er auf einen ersten Hinweis. Dieser führt ihn nach Paris, wo er bald die bezaubernde Amerikanerin Marie (Erin Moriarty) kennenlernt.

Im Kleiderschrank durch ganz Europa

Doch bevor sich die beiden näherkommen können, verschlägt es Aja in einem Kleiderschrank eines Möbelhauses auf eine unfreiwillige Reise durch ganz Europa. Zuletzt gibt es am Mittwoch, 7. August, beim Pflanzenhof Schachtschneider in Aschenstedt den Film „Grüner wird´s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“.

Verbindliche Vorbestellungen unter Telefon (0 44 33) 919 100, Kartenvorverkauf im Pflanzenhof Schachtschneider.