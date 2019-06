Bookholzberg. Die Mitglieder des Ganderkeseer Finanzausschusses beschäftigen sich am 6. Juni unter anderem mit dem neuen Feuerwehrhaus in Bookholzberg.

Die Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus am Wellenhofsweg/Ecke An der Bahn in Bookholzberg gehen in die entscheidende Phase. Am Donnerstag, 6. Juni, sollen die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen darüber entscheiden, ob das Gebäude entsprechend dem aktuellen Planungsstand und mit vier Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge gebaut werden soll. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr im Ganderkeseer Rathaus.

Fünfter Stellplatz?

Sollte der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde, der im Sommer vorliegen soll, für die Bookholzberger Ortswehr einen fünften Stellplatz empfehlen, könnte er zusätzlich in die Planung mit aufgenommen werden – wenn die Politik sich dafür entscheidet. Nach Angaben der Verwaltung ist ein fünfter Stellplatz derzeit nicht zwingend notwendig, weil die beiden Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW) auch hintereinander aufgestellt werden dürfen. Das sei wegen der großen Tiefe der Stellplätze mit etwa 20 Metern problemlos möglich. Und auch die Feuerwehrunfallkasse habe keine Bedenken, heißt es seitens der Verwaltung.

Schlauchwagen aus Ganderkesee in Bookholzberg

Zur Diskussion um einen fünften Stellplatz war es gekommen, weil der zurzeit bei der Ortswehr Ganderkesee stationierte Schlauchwagen später bis auf Weiteres in Bookholzberg untergebracht werden soll. Als Hauptgrund für eine Verlagerung dieses Wagens wurde der Verwaltung zufolge angeführt, dass die Bookholzberger Ortswehr "aufgrund der guten Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften eine zeitnahe Besetzung dieses Fahrzeugs besser gewährleisten könne".

3.2-Millionen-Projekt

Das Feuerwehrprojekt kostet nach derzeitigen Schätzungen des beauftragten Architekturbüros rund 3,2 Millionen Euro. 120.000 Euro sollen noch im ersten Nachtragshaushalt 2019 veranschlagt werden. Dadurch sei sichergestellt, dass mit den Erdarbeiten – soweit zeitlich umsetzbar – noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Ausführungen zur Kostenschätzung soll es in der Finanzausschusssitzung geben. Dabei gehe es auch um den Vergleich mit anderen Feuerwehrhäusern. So hatte CDU-Ratsherr Stephan Neitzel beispielsweise im Ausschuss Ende März betont: „Ich bin erschrocken.Die Feuerwehr Huntlosen erhält ein ansehnliches Gebäude für 1,87 Millionen Euro."

Derzeit vier Fahrzeuge

Die Ortsfeuerwehr verfügt derzeit über insgesamt vier Fahrzeuge. Dabei handelt es sich um ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25 mit sechs Feuerwehrleuten Besatzung, ein Löschgruppenfahrzeug (20 KatS) für neun Kräfte und zwei MTW mit jeweils neun Einsatzkräften Besatzung. Außerdem verfügt die Wehr über unterschiedlich große Anhänger.