Dötlingen. Anwohnerprotesten zum Trotz treibt Dötlingen die Planung des interkommunalen Gewerbegebiets Hockensberg voran. Betriebe auf 21 Hektar Nutzfläche sollen die Wirtschaft in Dötlingen, Wildeshausen und Prinzhöfte beflügeln. Die Anwohner bezweifeln den Sinn und verweisen unter anderem auf brachliegende Grundstücke.

Die Gemeinde Dötlingen treibt die Planung des interkommunalen Gewerbegebiets an der Bundesstraße 213 in Hockensberg mit großer Sorgfalt voran. Acht Planungsbüros arbeiten an der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans und am Bebauungsplan mit. Ursprüngliche Ziele sind aufgrund externer Expertise zurechtgestutzt. Laut Votum des Bauausschusses von Dienstagabend sind die zu einem dicken Buch ausgewachsenen Planunterlagen jetzt so reif, dass sie der Öffentlichkeit zur Beurteilung vorgelegt werden können. Wenn der Verwaltungsausschuss, wie zu erwarten, am 14. Juni der Empfehlung des Fachausschusses folgt, können mehrere Gutachten gleich mit eingesehen werden. "Wir biegen auf die Zielgerade ein", stellt Bauamtsleiter Uwe Kläner fest.

Zwei Dutzend Einwender

Beim ersten Anlauf für ein Gewerbegebiet an dieser Stelle hat Dötlingen vor 20 Jahren vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg eine schallende Ohrfeige verpasst bekommen. Der beschlossene Bebauungsplan wurde von den Richtern gekippt, weil Aussagen zum Umgang mit dem Abwasser aus den Betrieben fehlten. Auch jetzt droht Ungemach. "24 Einwendungen von Privaten – das haben wir noch nie erlebt", konstatiert Bauamtsleiter Kläner. Marcus Martens, Vorsitzender des Orts- und Heimatvereins Hockensberg, fasst zusammen, was den Widerspruch seiner Nachbarn anregt: "Dieser Standort ist eigentlich nicht geeignet. Viele Dinge passen einfach nicht. Es wird nur versucht, sie passend zu machen." Sein Beispiel: Die Reihe imposanter Buchen an der Iserloyer Straße am Nordrand des Gewerbegebiets. Sie sollten fallen, bis die Kreispolitik eingriff und im Dezember 2018 verfügte, dass die Straße einen neuen Verlauf südlich der Buchen bekommt. Die Entscheidung im Kreishaus hat laut Bauamtsleiter Kläner und Thomas Aufleger vom Planungsbüro NWP bewirkt, dass die verfügbare Gewerbefläche um 4000 Quadratmeter auf gut 21 Hektar geschrumpft ist.

Reserven aufgebraucht

Meistgebrauchtes Argument der Planungsgegner ist laut Kläner, dass gar keine Gewerbeflächen benötigt werden. Es werde auf nicht genutzte Flächen hingewiesen. Dem widerspricht Bürgermeister Ralf Spille deutlich. Dötlingen wolle seine wirtschaftliche Situation verbessern, Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten und ausbauen. "Wir haben keinen Quadratmeter Reservefläche", so Spille, Prinzhöfte auch nicht und Wildeshausen nur ein paar kleine Grundstücke. Gewerbe an der Autobahnauffahrt Wildeshausen-West sei ein Projekt für die Zukunft, andere Flächen seien nicht verfügbar.

Industrie ausgeschlossen

Anders als ursprünglich angestrebt soll die Ansiedlung von Industrie in Hockensberg ausgeschlossen werden. Die maximale Höhe der Gebäude ist zwischenzeitlich nach unten korrigiert worden. Gab es anfangs eine Staffelung von West nach Ost von zehn, 15 und 30 Metern, so gelten jetzt zehn und 20 Meter. Nach Schallgutachten, die auch die Geräusche benachbarter Windkraft- und Biogasanlagen einbezogen haben, gelten vor allem nachts Dezibel-Obergrenzen. Dem protestierenden Nabu hält Bauamtsleiter Kläner entgegen, dass im Plangebiet mehr als acht Hektar Grün verbessert werden. Außerdem werde die Natur von zehn Hektar Kompensationsflächen nahe dem Altonaer Mühlbach nördlich des Gewerbegebiets, geben.

Gewerbe und Nachhaltigkeit

FDP-Ratsherr Helge Vosteen befürchtet, das die Planung in der vorliegenden Form dazu führt, dass die Flächen nicht rentierlich vermarktet werden können. Er stimmte ebenso mit Nein wie Gabriele Roggenthien. "Wir verpassen die Chance auf ein wirklich nachhaltiges Gewerbegebiet", so die Grüne. Bauamtsleiter Kläner wies darauf hin, dass im Umweltausschuss aktuell Diskussionen um Nachhaltigkeit in Gewerbegebieten liefen. "Wir setzten auf Freiwilligkeit, nicht auf Vorschriften", so Kläner.