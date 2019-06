Ganderkesee. Im Ganderkeseer Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz geht es am Mittwoch, 5. Juni, unter anderem um den Baumschutz.

In der Gemeinde Ganderkesee soll mehr dafür getan werden, erhaltenswerte Bäume zu schützen. Das ist ein Ergebnis eines Workshops, an dem Anfang Mai im Rathaus Vertreter der politischen Fraktionen, von Naturschutzverbänden, Orts- und Heimatvereinen sowie Grundeigentümern teilgenommen haben. Über weitere Details dieses Workshops und darüber, wie es derzeit in der Gemeinde um den Baumschutz steht, soll am Mittwoch, 5. Juni, 18 Uhr, im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz beraten werden. So viel vorweg: Bäume auf privaten Grundstücken – soweit sie nicht schon durch Verordnung, Satzung oder Bebauungsplan unter Schutz gestellt wurden – dürfen derzeit ohne Einwirkungsmöglichkeit der Gemeinde von ihren Eigentümern gefällt werden.

Viele Grundstückseigentümer überfordert?

In der Diskussion während des Workshops ist laut Verwaltung deutlich geworden, dass sich viele Grundstückseigentümer durch Bäume, für die sie verantwortlich sind, überfordert fühlen und sie deshalb beseitigen wollen. Daher sei von allen Seminarteilnehmern die Idee entwickelt worden, das die Gemeinde alle Eigentümer von unter Schutz gestellten Bäumen unterstützen soll. Dabei gehe es vor allem um eine Beteiligung an den Kosten für regelmäßige Kontrollen in puncto Verkehrssicherheit, an den Aufwendungen für notwendige Baumpflegearbeiten sowie an den Kosten für Laubentsorgung und Haftpflichtversicherung. Nicht abschließend sei dabei die Frage einer Kostenbeteiligung bei erhaltenswerten Bäumen beantwortet worden, die bislang noch nicht unter Schutz gestellt wurden.

Aufträge für die Verwaltung

Im Ausschuss soll nun darüber beraten werden, ob die Verwaltung einen Entwurf für eine Satzung ausarbeiten soll, in der es um die Beteiligung der Gemeinde an den Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege unter Schutz gestellter privater Baumbestände geht. Darüber hinaus könnten die Ausschussmitglieder die Verwaltung beauftragen, ein Konzept für eine Informationskampagne zum Baumschutz vorzulegen – unter anderem für Grundstückseigentümer, aber auch für viele andere Bürger der Gemeinde. Das Ziel dabei: Sie sollen über die Bedeutung der Bäume für den Naturhaushalt und das Ortsbild informiert werden. Und es soll in der Gemeinde ein positives Umfeld für den Erhalt von Bäumen entstehen. "Jeder, der seine Bäume stehen lässt, soll zu Recht stolz sein dürfen und Anerkennung finden", hieß es im Workshop.

Mehr Beratung

Ein dritter Auftrag für die Verwaltung könnte sein, allen Grundstückseigentümern einen Vorschlag zu machen, "um eine leicht zugängliche, fachkompetente Beratung zu allen Fragen rund um die privaten Baumbestände zu ermöglichen". Im Workshop ist der Verwaltung zufolge festgestellt worden, dass es vielen offenbar an fachkundiger Beratung fehlt – beispielsweise in rechtlicher Hinsicht.Jeder Baumeigentümer – so die Idee aus dem Seminar – soll das Beratungsangebot kostenlos in Anspruch nehmen können. Dabei soll er Vorschläge für den Umgang mit seinen Bäumen erhalten. Dazu gehöre auch eine Beratung zu Neuanpflanzungen, hieß es.

Keine Diskussion über Satzung

Nach Angaben der Verwaltung wurde im Workshop eine generelle Baumschutzsatzung als mögliche Option nicht diskutiert. Alle Teilnehmer hätten sich aber für Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen ausgesprochen.

Ein weiteres Thema im Ausschuss: Schottergärten.