Ganderkesee. Vielen Bürgern sind Schottergärten ein Dorn im Auge. Im Ganderkeseer Umweltausschuss steht das Thema auf der Tagesordnung.

Es gibt keine rechtliche Grundlage für eine Satzung, die die Belange des Klima-, Arten-, Natur- und Anwohnerschutzes bei sämtlichen Bauvorhaben in der Gemeinde verbindlich verankert. Diese Antwort hat Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, der Grünen-Fraktion im Vorfeld des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz gegeben, auf dessen Tagesordnung am Mittwoch, 5. Juni, unter anderem das Thema "Gärten des Grauens" steht. Dabei geht es um Gärten und Vorgärten, die in Steinwüsten , meist mit Gitterumzäunungen, umgewandelt wurden. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr.

Viele umfassende Vorschriften

Die Europäische Union (EU), der Bund und die Länder hätten bereits umfassende Vorschriften zum Klimaschutz, zum Arten- und Biotopschutz sowie zum Naturschutz aufgestellt. Diese Vorschriften müssten auch von den Gemeinden bei der Bauleitplanung strikt beachtet werden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Das bedeutet: Es sei bereits vieles geregelt. Die Gemeinden könnten allerdings keine neue Satzung erstellen, wie sie die Grünen wollen.

Auch SPD gegen Schottergärten

Die SPD-Fraktion wehrt sich ebenfalls gegen die "Gärten des Grauens" und will in zukünftigen Bebauungsplänen folgende Formulierung verankert wissen: "Die Gestaltung von Vorgärten wird als Grün- beziehungsweise Gartenanlage vorgenommen. Dieses schließt sogenannte Schottergärten aus."

Neue Festsetzung nicht erforderlich

Laut Verwaltung ist diese beantragte Festsetzung aber überhaupt nicht erforderlich. Denn gemäß Paragraf 9, Absatz 1, der niedersächsischen Bauordnung müssen die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke ohnehin Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Nach Angaben Meyers können das beispielsweise Zufahrten, Parkplätze oder Abstellflächen von Firmen sein. Kontrollieren müsse das aber die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises, die verstärkt auf die Einhaltung dieses Paragrafen hinwirken soll.

SPD: Auch Gründächer anbieten

Die SPD-Fraktion möchte am liebsten noch einen zweiten Passus bei den Bebauungsplänen eingearbeitet haben. So sollen Bauträger und Architekten aufgefordert werden, schon bei Entwurf und Angebot alternativ zur konventionellen Ausführung von Carports und Flachdächern gleichwertig Gründächer anzubieten – um einen Beitrag zum Lebensraum von Insekten zu schaffen beziehungsweise zu erhalten, das Mikroklima positiv zu beeinflussen sowie bei Starkregenereignissen den Wasserablauf zu verzögern und so das Kanalsystem zu entlasten. Dazu die Antwort der Gemeinde: Sie habe aufgrund des Baugesetzbuchs praktisch keine Möglichkeit, eine Begrünungsmaßnahme gegen den Willen des Grundstückeigentümers durchzusetzen.

Faltblatt von Gemeinde?

Die Verwaltung betont darüber hinaus, dass die aktuelle Diskussion um die tatsächlich bisweilen naturferne Gestaltung von Grundstücken und Gärten im Gemeindegebiet zum Anlass genommen werden sollte, alle Grundstückseigentümer deutlicher auf diese Problematik hinzuweisen. Das könnte beispielsweise durch mehr Information seitens der Verwaltung, möglicherweise durch ein Faltblatt, geschehen.

Anzeige Anzeige

Weitere Themen im Ausschuss: Baumschutz in der Gemeinde Ganderkesee und Ausweisungsverfahren eines Naturschutzgebiets "Große Höhe".