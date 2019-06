Ganderkesee/Wildeshausen. Ob Butterkuchen, Kürbisstuten oder Kartoffelsalat: Zum zehnten Mal hat der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil herausragende Produkte ausgezeichnet.

Am Montagabend verlieh Weil zwei Unternehmen aus dem Landkreis Oldenburg für ihre herausragenden Produkte Urkunden. Ein weiteres Mal dabei sind der Butterkuchen und der Kürbisstuten der Landbäckerei Tönjes. Den Titel „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“ trägt der Butterkuchen das nach 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 auch in diesem Jahr wieder. Auch der Kürbisstuten des Ganderkeseer Traditionsbetriebs einmal mehr ausgezeichnet.

Wildeshauser Heinemann GmbH diesmal dabei

Neben Tönjes darf sich aus dem Landkreis Oldenburg auch noch ein weiteres Unternehmen über diese Auszeichnung freuen: Der Kartoffelsalat der Wildeshauser Heinemann GmbH ist ebenfalls für ein Jahr „Kulinarischer Botschafter Niedersachsens“. Weil überreichte gestern an 45 Lebensmittelhersteller Urkunden für insgesamt 60 Produkte.

„Das Label steht für die herausragende Vielfalt regionaltypischer Spezialitäten und für Genuss aus unserem Land“, sagte der Ministerpräsident anlässlich der Verleihung. Der Wettbewerb um diese Auszeichnung leiste damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung und stärke die Agrar- und Ernährungsbranche insgesamt. Im Lebensmitteleinzelhandel seien die „Kulinarische Botschafter Niedersachsen“ ebenfalls gefragt. Das Label werde als Auszeichnung für Exzellenz, regionale Herkunft und Produktverantwortung geschätzt.

Fünfköpfige Fachjury prüft und bewertet

Um das Label zu erhalten, müssen sich die Produkte der Bewertung durch eine unabhängige, fünfköpfige Fachjury stellen. Alle „Kulinarischen Botschafter Niedersachsen“ sind Lebensmittel, die in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik deutlich überdurchschnittlich in der jeweiligen Produktkategorie bewertet wurden und deshalb beispielgebend sind. Sie müssen meisterlich in kompromissloser Qualität hergestellt werden und dürfen keine schönenden oder verbilligenden Zusatzstoffe, Hilfs-. oder Füllstoffe enthalten. Weitere Auswahlkriterien sind die Produktidee und eine authentische, transparente Produkt- und Unternehmensgeschichte. Außerdem müssen sie in Niedersachsen hergestellt werden. In der unabhängigen, ehrenamtlichen Fachjury arbeiten Spitzenköche, Sensorik-Experten, Marketing-Fachleute und Produktentwickler mit. Beworben hatten sich in diesem Jahr insgesamt 77 niedersächsische Unternehmen mit 146 verschiedenen Produkten.

Bei dem Wettbewerb wurden seit 2010 schon mehr als 1300 Lebensmittel zur Begutachtung eingereicht. 349 Produkte wurden seither ausgezeichnet.