Ganderkesee. Bereits zum dreizehnten Mal lädt Bürgermeisterin Alice Gerken zu einem Neubürgerempfang für Babys und ihre Eltern ein.

Am Mittwoch, 12. Juni 2019, wird ab 16 Uhr in der Kindertagesstätte „Schatzinsel“ in Hoykenkamp, Fockestraße 37, gefeiert. Alle jungen Ganderkeseer, die in der Zeit vom 1. September 2018 bis zum 28. Februar dieses Jahres geboren wurden – 124 Kleinkinder – sind persönlich von der Verwaltung eingeladen worden. „Die Jungen sind dabei wieder klar in der Mehrheit“, berichtet Organisatorin Meike Saalfeld. 77 Jungen (beim letzten Empfang 53) und 47 Mädchen (zuvor 44) wurden mit ihren Eltern und Geschwisterkindern eingeladen. Darunter ist auch ein Zwillingspärchen.

Markt der Möglichkeiten

Die jungen Eltern können sich in einem „Markt der Möglichkeiten“ über verschiedene Angebote für die Jüngsten informieren. So wird über Krippenplätze und Anmeldeverfahren aufgeklärt, auch die Eingewöhnungszeit in einer Krippe und der dortige Tagesablauf werden geschildert. Ebenfalls stellen sich die Familienhebammen und des Familien- und Kinderservicebüros vom Landkreis Oldenburg vor.

Ebenfalls werden die Angebote „Bücherzwerge“ und „Café Kinderwagen“ vorgestellt. Weiterhin berichten Tagesmütter, der Gemeindeelternrat und die Gleichstellungsstelle von ihren Aufgaben. Daneben wird es wieder genügend Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und gemeinsamen Gespräch bei Kaffee und Kuchen geben. Geschwisterkinder sind ebenfalls herzlich willkommen.

Anmeldefrist läuft

Um den Empfang gut vorbereiten zu können, werden die angeschriebenen Eltern gebeten sich und ihre Kinder unter (04222) 44-508 oder per E-Mail anzumelden. Sollte eine junge Familie mit Baby, das zwischen dem 1. September 2018 und dem 28. Februar 2019 geboren wurde, versehentlich keine Einladung erhalten haben, so können sich die Eltern mit ihrem Nachwuchs für den „Neubabyempfang“ anmelden.