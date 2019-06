Schönemoor. Die Proklamation beim Schützenverein Schönemoor war an Spannung kaum zu überbieten und geriet zum würdigen Höhepunkt des Schützenfestes.

Christina Klüver wird die Schönemoorer ein Jahr lang als amtierende Königin repräsentieren. Der Mann an ihrer Seite heißt Dietmar Gerken, und auch der neue König hatte offenbar nicht mit seiner Regentschaft gerechnet. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich mache das ja zum ersten Mal“, so der Schützenkönig nach der Proklamation. Sowohl Christina Klüver als auch Dietmar Gerken haben ihren Erfolg einer Regel zu verdanken: Sie erzielten eigentlich nur das zweitbeste Ergebnis. Aber die besten Schützen, Heiko Dombrowski und Kathrin Guttmann, waren bereits in der vergangenen Saison in Amt und Würden und somit gesperrt. Damit blieb den eigentlich Treffsichersten „nur“ der Vizetitel – der Jubel beim neuen Königspaar kannte keine Grenzen.

Besonders eng war das Ergebnis beim Alterskönig: Am Ende setzte sich Eilert Kämena mit 0,1 Ringen Vorsprung vor Helmut Stolle durch. Den Titel König der Könige sicherte sich Torben Spille. Über seinen Titel als Juniorenkönig freute sich Marius Flügger. Auch ihm kam die Sperre des Vizekönigs Nico Jüchter zugute. Felix Flügger ist neuer Jugendkönig in Schönemoor, der Jugendvizekönig heißt Fynn Ehlers. Für Delia Richter war das Wochenende besonders erfolgreich: Sie freute sich über den Titel als Schülervizekönigin und gewann außerdem den Schülerwanderpokal. Felix Flügger bekam den Schüler-Jugendpokal, der in diesem Jahr zum ersten Mal ausgeschossen wurde. An der Wildscheibe setzte sich Christian Spille durch.

Auszeichnungen für Schützen

Aber nicht nur für sportliche Leistungen gab es in Schönemoor Auszeichnungen. Reimund Lossie erhielt vom Ganderkeseer Schützenbund die Ehrennadel in Gold für seine Verdienste für den Verein, Nils und Thorben Spille wurden mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.





Einige der gut 250 Schönemoorer Schützen halten ihrem Verein schon sehr lange die Treue. Heiko Armbrüster, Nadine Nüsch und Heino Spille sind seit 25 Jahren dabei. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Norbert Dombrowski, Alke und Hans-Gerd Hohnholz sowie Guido Kuzitza geehrt. Seit 50 Jahren gehören Horst Bensemann und Eilert Kämena dem Schönemoorer Schützenverein an und seit sage und schreibe 65 Jahren ist Magnus Milster dabei.

„Wir haben riesiges Glück mit dem Wetter gehabt, es ist alles super gelaufen“, erklärte Ulrich Mutke, der stellvertretende Vorsitzende der Schönemoorer Schützen. Allein am Donnerstag waren 2500 Besucher nach Schönemoor gekommen, um mit den Schützen zu feiern und bei der Vatertagssause mit DJ Harry dabei zu sein.