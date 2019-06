Ganderkesee. Das "Team Schötten" hat im 15. Anlauf die Handball-Ortsmeisterschaften in Ganderkesee (HaOGa) für sich entschieden. Die Organisatoren vom TSV Ganderkesee zeigten sich zufrieden mit dem Spaß-Turnier.

Endlich haben sie es geschafft: Nach 14 erfolglosen Jahren konnte das "Team Schötten" am Sonntag bei den Handball-Ortsmeisterschaften von Ganderkesee (HaOGa) in der Sporthalle am Steinacker im 15. Anlauf den Pokal in die Höhe strecken. "Das wurde auch Zeit", sagte ein erschöpfter, aber glücklicher Marten Meyerholz, der das Team als Mannschaftsführer auf das Feld führte, nach dem Finale. (Lesen Sie hier: So starteten die HaOGa 2019.)

Titelverteidiger fehlt bei HaOGa 2019 das Glück

Zwar wartete im Finale die Mannschaft "Ponyreiten 1,50 €", doch der Ortsmeister von 2017 und 2018 hatte dem "Team Schötten" in den 15 Endspielminuten nur wenig entgegenzusetzen. Schon nach kurzer Zeit ging das "Team Schötten" in Führung, während der Titelverteidiger zahlreiche gute Tormöglichkeiten liegen ließ – die Latten und Pfosten verhinderten auf beiden Seiten viele Treffer. Am Ende entschied der neue Ortsmeister das Finale klar mit 4:1 für sich. "Wir sind zwar alle kaputt, aber froh, dass es endlich geklappt hat", sagte Meyerholz nach dem Schlusspfiff.

Beste Stimmung bei den 41. HaOGa

Als "vollen Erfolg" bezeichneten Almuth Jansen und Carmen Bonnes vom achtköpfigen Organisationsteam die 41. Auflage der HaOGa. Im Vordergrund stand bei dem Turnier wie in jedem Jahr der Spaß: "Die Stimmung war wieder super, es waren viele Leute da", sagte Jansen. Für lustige Szenen sorgte unter anderem das Team "Die Patienten", die in ihrem Spiel gegen "...wurscht!" einen Fliegeralarm simulierten und fortan auf dem Bauch krabbelnd weiterspielten: "Das war eine der witzigsten Aktionen", erklärte Bonnes. (Lesen Sie hier: So liefen die Handball-Ortsmeisterschaften 2018.)

27 Mannschaften mit insgesamt etwa 300 Spielern beteiligten sich in diesem Jahr an der HaOGa, womit Jansen sich zufrieden zeigte: "Es sind sechs ganz neue Mannschaften dazu gekommen, das hat uns gefreut." Die 125 Helfer aus der Handballabteilung des TSV Ganderkesee sorgten bei der dreitägigen Großveranstaltung neben dem Turnier auch für ein buntes Rahmenprogramm mit Essen und Trinken sowie einer Hüpfburg: "Wir hatten ein gut gemischtes Angebot, sodass sowohl die Eltern, als auch die Kinder glücklich waren", so Jansen.

Weitere vier Gruppensieger bei den HaOGa 2019

Der Handball-Ortsmeister wurde in Ganderkesee in diesem Jahr nur in Gruppe A ausgespielt. In den vier weiteren Gruppen gab es jeweils einen Gruppensieger, der einen kleinen Pokal entgegennehmen durfte. In Gruppe B gewann das Team "...wurscht" und Gruppe C wurde von "Vossi's Elsen" angeführt. Die Gruppe D entschieden die "Astralkörper" für sich und in Gruppe E feierten "wir gegen die" den Sieg.

HaOGa gehen 2020 weiter

Aufgrund des erneut großen Erfolgs ist geplant, dass die HaOGa auch im kommenden Jahr stattfinden werden: "Wir machen auf jeden Fall weiter", versicherte Jansen. Und dann wird das "Team Schötten" versuchen, seinen Titel zu verteidigen – und nicht wieder 15 Jahre auf den Pokal warten zu müssen.