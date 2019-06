Polizei stoppt volltrunkenen Autofahrer in Ahlhorn CC-Editor öffnen

Der Volltrunkene wurde in Ahlhorn aus dem Verkehr gezogen. Foto: Uli Deck/dpa

Ganderkesee. Ein 32-Jähriger hat sich in Ahlhorn, Kreis Oldenburg, am 2. Juni betrunken ans Steuer gesetzt. Eine Streife schnappte ihn in der Nacht.