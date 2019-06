Ganderkesee. Mit einem umfangreichen Angebot lud Gerd Logemann wieder zum Klosterfest in Bergedorf ein. Zahlreiche Besucher kamen zum Melkhus.

Die sommerlichen Temperaturen spielten Gerd Logemann am Sonntag in die Karten. "Es ist richtig gut was los, wir haben mal wieder großes Glück mit dem Wetter", sagte der Landwirt über das 15. Klosterfest auf seinem Hof, zu dem er sich wie immer auch wieder seine Mönchskutte übergeworfen hatte.

Tatsächlich waren die zahlreichen Bänke und Tische am Melkhus in Bergedorf gut belegt, auch an den vielen Ständen war etwas los. "Wir kommen gerne hierher, weil das Ambiente einfach immer schön und die Stimmung gut ist", sagte Alexander Bugar, der gemeinsam mit seiner Familie auf dem Fahrrad zum Klosterfest kam.

Buntes Rahmenprogramm beim Klosterfest in Bergedorf

Das taten auch viele andere der Besucher, die das gute Wetter ausnutzten, um auf dem Hof nicht nur zu entspannen, sondern auch etwas über die Landkultur zu erfahren. "Ich möchte mit dem Klosterfest die Geschichte des Ortes rund um den Hof vermitteln", erklärte Logemann. Dafür verband er auf seinem Klosterfest die Landwirtschaft mit verschiedenen Angeboten aus Kunst und Kultur. (Lesen Sie hier: Mönch Logemann stärkt in Bergedorf die Landkultur.)

Neben den zahlreichen Marktständen mit verschiedenen Spezialitäten und dem Klosterbier gab es nämlich noch mehr zu erleben: So waren aus Sandhatten die Montagsmalerinnen gekommen, um ihre Bilder zu präsentieren. Zudem war Bierbotschafterin Manuela Harms zu Gast, um über die mittelalterliche und heutige Braukunst zu berichten. Dafür gab die Colnraderin Einblicke in 150 verschiedene Bierstile.

Und natürlich tauchte Logemann auch wieder tief in die Geschichte ein, um nicht nur von der Historie rund um den Hof, sondern auch von den adeligen Grafen Christian und Moritz zu erzählen. Um diese soll es nämlich in der Tragödie "Brudermord" gehen, die im nächsten Jahr in Form eines Freilichttheaters in Bergedorf aufgeführt werden soll. (Lesen Sie hier: Freilichttheater in Bergedorf nimmt konkretere Formen an.)

Noch offene Rollen für Freilichttheater in Bergedorf

"Für das Stück haben wir bereits etwa 20 Sprechrollen vergeben können", berichtete Logemann, der gemeinsam mit Regisseur Markus Weise aber noch auf der Suche nach weiteren 20 Theaterspielern ist: "Wir brauchen noch ein paar Männer, die Rollen übernehmen wollen." Im April 2020 sollen dann die Proben beginnen: "Wir haben 40 Proben geplant", so Logemann, der den Bergedorfer Krug als Proberaum gewinnen konnte. "Wenn alles gut läuft, können wir auf dem nächsten Klosterfest schon erste Spielszenen als Vorgeschmack zeigen."



Aufführungen des Theaterstücks im Sommer 2020

Komplett aufgeführt wird das Theaterstück dann an elf Terminen im Juli und August nächsten Jahres. Dank einer mobilen Tribüne können dann bis zu 400 Besucher kommen: "Die habe ich extra schon vor zwei Jahren bestellt", sagte Logemann.