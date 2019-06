Ganderkesee. Ein Aussichtsturm, jede Menge Wildkräuter und viele Mitmachaktionen bestimmen den Hasbruchtag am 16. Juni in Ganderkesee.

Der 11. Hasbruchtag, der unter dem Motto „Hasbruch goes Botanik“ am Sonntag, 16. Juni, auf dem Platz vor der Jagdhütte von 11 bis 15 Uhr stattfindet, wartet mit einer Neuerung auf: Der Turm an der Brookbäke wird nach Mitteilung von Elisabeth Kühling vom Orgateam mit in die Aktionen einbezogen. Die Gästeführerin wirbt für das Erklimmen der Stufen:

Von oben hat jeder einen wunderschönen Blick auf die mäandrisch verlaufende Brookbäke und die Jagdhüttenwiese. Dort finden Kinder und Erwachsene, wer ihn finden will, Giesbert. Giesbert, der Troll aus dem Hasbruch, erklärt und macht aufmerksam auf die Bewohner des Hasbruch. Auf dem Weg nach oben zur Turmplattform, kann die ganze Familie Giesbert acht mal begegnen.





Der Hasbruch bietet ein Meer von Wildkräutern: Wald-Sauerklee, Großes Hexenkraut, Gundermann, Giersch, schwarzer Holunder, Klettenlabkraut, Schöllkraut und Co sind in den heimischen Gärten oft als Unkräuter verkannt. Apothekerin Manuela Kieler aus Wardenburg wird laut Mitteilung auf zwei Waldkräuterspaziergängen auf viele Kräuter des Wegesrandes hinweisen und die Teilnehmer in eine neue Sichtweise auf "(Un)Kräuter" entführen. Elisabeth Kühling:





Es ist uns ein Anliegen die Sichtweise unserer Besucher, mit Hilfe von Frau Kieler auf den Bewuchs am Wegesrand durch Kennenlernen verschiedenster Kräuter und auch deren eventueller Heilwirkung nachhaltig zu verändern





Auf den Mitmachstationen der Freunde des Hasbruch werden unter dem Motto „Botanik“ alle Sinne angesprochen. Für Kinder und Erwachsene gibt es einen Mitmachpass, worin Stempel aller Stände gesammelt werden. Am Ende gibt es eine persönliche Urkunde, auch für Erwachsene.

Mitmachen und informieren

Außer den Aktionständen und dem Infostand des Vereins der Freunde des Hasbruchs bieten auch die anderen Gruppen ein familienfreundliches Programm beim Hasbruchtag: Bei der Feuerwehr treffen die Kinder auf Max und Moritz, die Imker bringen allerlei Wissenswertes über Bienen mit. Martin Brinkmann vom Regionalen Umweltzentrum Hollen (RUZ) bastelt mit Naturmaterialien, das Technische Hilfswerk (THW) bringt ein neues Deichspiel mit. Außerdem informieren die Pfadfinder und der Naturschutzbund (Nabu) mit Mitmachaktionen über ihre Arbeit. Bei den Landesforsten gibt es aktuelle Informationen über den Wald und den Baum des Jahres 2019, auch wie sich die große Dürre des letzten Jahres auf den Wald auswirkt.