Hatten. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Oldenburg ist am Samstag bei einem Sturz verletzt worden.

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Oldenburg ist am Samstag auf der A28 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten in Richtung Bremen auf Grund eines persönlichen Fahrfehlers mit seinem Motorrad zuerst ins Schlingern und dann weiter ins Schleudern geraten. Letztendlich kam er dann mit seinem Motorrad zu Fall. Durch den Sturz wurde der Mann laut Polizei leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.