Drei Tage Sport und Spaß in Ganderkesee haben begonnen

Der Handball-Spaß hat wieder begonnen: Die Teams „Alte Säcke & Junge Hüpfer“ (l.) und „ASW-Chaos“ haben am Freitagabend das erste Spiel der 41. Handball-Ortsmeisterschaften von Ganderkesee ausgetragen. Foto: Dirk Hamm

Ganderkesee. Die Handball-Ortsmeisterschaften von Ganderkesee (HaOGa) sind eröffnet. Um 17.30 Uhr ertönte am Freitag in der Sporthalle der Oberschule am Steinacker der erste Anpfiff.