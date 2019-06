Ganderkesee. Eine Szene bei einem 3:0-Sieg der SG Bookhorn bei einem Hallenturnier zeigt das dk-Nostalgiebild.

Nach einem tollen Spiel siegte die SG Bookhorn am Sonntag, 30. Dezember 1990, beim Hallenturnier gegen den TSV Ganderkesee locker mit 3:0. Das Turnier in der eigenen Halle konnten die Bookhorner allerdings nicht für sich entscheiden – am Ende setzte sich Hatten/Sandkrug durch.

