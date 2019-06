Ganderkesee. Babyschwimmen gehört zu den am meisten gefragten Aktivitäten im Programm der Awo-Ganderkesee.

Die steigende Nachfrage mache deutlich, dass Eltern sich heute mehr mit der Entwicklung ihres Kindes auseinandersetzen würden als früher, ist Heide Heidmann, die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Ganderkesee (Awo), überzeugt.

Mitmachen ab einem Alter von drei Monaten

Als Richtwert für die Teilnahme an Kursen im Bewegungsbad am Fuchsberg gilt ein Alter von drei Monaten, wenn Säuglinge ihren Kopf bereits recht stabil halten können. „Die Babys lernen nicht schwimmen, sondern sie machen Gymnastik“, so Heidmann. Interessierte erreichen die Awo unter (0 42 22) 80 9195.