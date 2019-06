Florian, Mia, Jack und Amy aus dem Kindergarten Habbrügger Weg haben die Ehre, bei der Jakkolo-WM in Wüsting die Flaggen von vier Teilnehmerländern präsentieren zu dürfen. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Wüsting/Ganderkesee . Wenn am Freitagvormittag, 31. Mai 2019, in der Messehalle Urban in Wüsting die 7. Jakkolo-Weltmeisterschaft offiziell eröffnet wird, dann sind auch vier Kinder aus der Ganderkeseer Kita Habbrügger Weg mit dabei.