Ganderkesee. Im Ganderkeseer Ortskern kann es ab Montag zu Verkehrsbehinderungen kommen: Ein Stück der Lindenstraße wird gesperrt.

Ein Teilstück der Lindenstraße im Ort Ganderkesee wird in der kommenden Woche aufgrund von Kanalbauarbeiten für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt in Höhe von Hausnummer 15 A. Die Vollsperrung beginnt am Montagmorgen, 3. Juni, und endet voraussichtlich am Freitag, 7. Juni, gegen 18 Uhr. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung hervor.

Fußgängern wird es in dieser Zeit weiterhin möglich sein, den gesperrten Bereich zu passieren. Fahrradfahrer müssen während der Sperrung vom Rad absteigen, kommen aber an der Baustelle vorbei. Für die Dauer der Arbeiten werden zwei Umleitungen über die Routen Bergedorfer Straße – Atlasstraße beziehungsweise Bergedorfer Straße – Ring – Grüppenbührener Straße ausgeschildert.