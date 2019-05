Hengsterholz/Havekost. Die Mitglieder des Schützenvereins Hengsterholz-Havekost feiern am 1. und 2. Juni ihr Schützenfest.

Die Schützen aus Hengsterholz und Havekost suchen bei ihrem Schützenfest am kommenden Wochenende neue Majestäten und damit Nachfolger für das derzeit noch amtierende Königspaar Maren Schwarting und Hergen Meyerholz. Geschossen wird in Adelheide, gefeiert auf dem Sportplatz in Hengsterholz.

Schießen in Adelheide

Die Schützen beginnen am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr mit dem Schießen auf allen Ständen. Dabei geht es unter anderem um Plaketten, Medaillen und um Königstitel. Gegen 21.30 Uhr werden Vizekönigin- und könig proklamiert, anschließend heißt es: gemütliches Beisammensein.

Antreten zum Umzug

Am Sonntag, 2. Juni, wollen die Schützen weiterfeiern. Zunächst treten sie um 12 Uhr zum Umzug beim Feuerwehr-Gerätehaus in Havekost an, um das amtierende Königspaar abzuholen. Musikalische Begleitung gibt es durch den Spielmannszug Adelheide. Gegen 14.30 Uhr ist der Festmarsch zum Hengsterholzer Sportplatz vorgesehen.

Erstmals Völkerballturnier

Für die Zeit ab 15.30 Uhr haben die Schützen ein buntes Rahmenprogramm auf dem Platz vorbereitet. Dazu zählt unter anderem ein Völkerballturnier und das Ausschießen eines Vogelkönigs für alle Mitglieder des Schützenvereins. Darüber hinaus können sich alle Gäste am Schießen auf dem Glücksstand beteiligen.

Hüpfburg für die Jüngsten

An die jüngsten Besucher ist auch gedacht: Für sie wird eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem muss niemand verdursten oder verhungern. Denn es werden Kuchen, Eis, Gegrilltes sowie Kaffee und andere Getränke angeboten.

Proklamation ab 19 Uhr

Um 17 Uhr treten die Kinder- und Jugendtanzgruppen des TSV Immer-Bürstel auf. Die Siegerehrung für die Gewinner des Völkerballturniers ist für 18.15 Uhr vorgesehen. Spannend wird es schließlich ab 19 Uhr. Dann werden verdiente Schützen geehrt und die neuen Majestäten proklamiert. Mit einem gemütlichen Beisammensein wird das Fest ausklingen.

Anmeldungen für Völkerball

Für das erstmalige Völkerballturnier am Nachmittag nimmt Schützenchef Alexander Roloff noch Anmeldungen per E-Mail an a.roloff@sv-hengsterholz-havekost.de entgegen. Interessierte können sich aber auch noch vor Ort melden. Gesucht werden Fünferteams.