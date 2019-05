Ganderkesee. Beim jährlichen Lesewettbewerb der Ganderkeseer Grundschulen sind die Sieger ermittelt worden. Für die Leseförderung wird an den Ganderkeseer Grundschulen viel getan.

„Ihr habt’s uns so fürchterlich schwer gemacht“, sagt Sigrid Kautzsch mit gespielter Empörung. „Ihr“, damit sind die zwölf besten Vorleser aus den dritten und vierten Jahrgängen der sechs Ganderkeseer Grundschulen gemeint. „Uns“, das bezieht sich auf die Jury, die am Montag beim Lesewettbewerb der Grundschulen in Heide die Qual der Wahl bei der Ermittlung der Gesamtsieger hatte. „Das war Vorlesen auf richtig hohem Niveau. Ihr könnt alle stolz auf euch sein“, lobte die Leiterin der Gemeindebücherei Ganderkesee die Leistungen der neun Mädchen und drei Jungen.

Mit "Drachengold" auf den ersten Platz

Die zwölf Teilnehmer der Endausscheidung durften zunächst einen selbst ausgesuchten und vorbereiteten Text vorlesen. Die Spreu vom Weizen trennte sich dann, wenn auch nur äußerst knapp, anhand des zweiten vorzutragenden Textes, der unbekannt und für alle gleich war. Ole Nagel von der Grundschule Lange Straße liebt Fantasy-Bücher, ganz besonders die Harry-Potter-Reihe. Für den Wettbewerb hat er das Buch „Das geraubte Drachengold“ aus der Reihe „Das Zauberschwert“ von Collin McMahon ausgewählt. „Weil man den Text gut betonen kann“, begründete Ole die Auswahl der Lektüre. Der Achtjährige hat dann tatsächlich ausgezeichnet betont und auch bei den anderen Kriterien wie Lesefluss und Tempo die Jurymitglieder überzeugen können. Er durfte sich über eine Urkunde und über ein Buchgeschenk freuen. Und auch den Lese-Wanderpokal hat er für seine Schule ergattert, die Trophäe darf jetzt ein Jahr lang in der Vitrine in der Grundschule Lange Straße ausgestellt werden.

Wanderpokal für ein Jahr erobert

Sigrid Kautzsch verkündete am Montagnachmittag in der Grundschule Heide das Ergebnis des Lesewettbewerbs des dritten Jahrgangs. Hinter Ole kam Mia Susanne Ibrahim von der Grundschule Schierbrok auf den zweiten Platz. Den dritten Rang teilten sich Fynn Jans (Bookholzberg), Emma Hillen (Habbrügge), Larissa Hildebrandt (Heide) und Lucas Jansen (Dürerstraße). Die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler, die ebenfalls der Jury angehörte, nahm die Siegerehrung bei den Viertklässlern vor. Hier eroberte Fenna Kautz den Wanderpokal für die Grundschule Lange Straße. Dahinter platzierte sich Manja Behrens (Dürerstraße). Als Dritte wurden Marla Tietjen (Bookholzberg), Zoe Jost (Habbrügge), Mihriban Yildirim (Heide) und Nell Kleibrink (Schierbrok) geehrt.

In vielen Elternhäusern wird nicht vorgelesen

Die Freude am Lesen, die die Sieger des Lesewettbewerbs an den Tag legen, wird dem Nachwuchs nicht in allen Elternhäusern mit auf den Weg gegeben. „In immer mehr Familien hat das Lesen heute nicht mehr den Stellenwert, wie das früher der Fall war“, sagt Gaby Goetz, Leiterin der Grundschule Schierbrok. Aus einem Buch vorgelesen bekommen, das ist eine Erfahrung, die nach der Beobachtung der Schulleiterin viele Kinder gar nicht mehr kennen.

Lesepaten an allen sechs Grundschulen

Dem setzt das Kollegium der Schule eigenes Engagement entgegen, in der Frühstückspause zwischen der ersten und zweiten Stunde lesen die Lehrer ihren Schützlingen vor. Dies ist jedoch nur ein Baustein von vielen an der Grundschule Schierbrok, um die Lesekompetenz der Kleinen anzuregen. Dazu gehören auch die ehrenamtlichen Lesepaten, die auf Vermittlung durch das Freiwilligen-Forum „Mach mit“ an allen sechs Ganderkeseer Grundschulen mit Kindern, die Leseschwächen aufweisen, individuell arbeiten.

Zehn Minuten Lesezeit nach der großen Pause

Die Leseförderung schlägt sich an der Grundschule Schierbrok auch in den strukturellen Veränderungen des Stundenplans nieder, die ab dem kommenden Schuljahr in Kraft treten. Künftig werden die 45-Minuten-Unterrichtsstunden durch 90-Minuten-Blöcke ersetzt. Die jeweils ersten zehn Minuten nach der ersten und zweiten Pause stehen ganz im Zeichen der Förderung von Kernkompetenzen: Nach der ersten Pause ist Rechenzeit angesagt, die ersten zehn Minuten des Blocks nach der zweiten Pause sind dem Lesen vorbehalten. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die Schüler keine Unterrichtsliteratur in die Hand nehmen, sondern ein Buch, das von zu Hause mitgenommen, aus der Gemeindebücherei im Altbau der Schule oder aus der Klassenbücherei ausgeliehen wurde.

Kinder machen den Büchereiführerschein

Die Außenstelle der Gemeindebücherei steht im Mittelpunkt eines weiteren Elements der Leseförderung an der Grundschule Schierbrok. Ab dem zweiten Schuljahr tummeln sich dort die Schulkinder regelmäßig und werden im Laufe der Grundschulzeit zu „Büchereiexperten“. Am Ende der vierten Klasse erhalten sie ihren Büchereiführerschein.