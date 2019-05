Wildeshausen. Die Kreisstadt Wildeshausen wird im kommenden Jahr anlässlich ihrer 750-Jahr-Feier erstmals den Niedersachsentag ausrichten.

Bürgermeister Jens Kuraschinski hat im Rahmen der 100. Veranstaltung des Heimatbundes in der St.-Michaeliskirche in Hildesheim die Einladung durch den Landkreis Oldenburg und die Stadt für den 22. und 23. Mai 2020 ausgesprochen.

2020 wird 101. Niedersachsentag und 750. Stadtgeburtstag gefeiert

Zum 101. Niedersachsentag und dem 750. Stadtgeburtstag wird dann auch Ministerpräsident Stephan Weil im Zuge der Übergabe der Roten und Weißen Mappe erscheinen. Die Rote Mappe ist der Jahresbericht zur Lage der Heimatpflege in Niedersachsen. Sie wird vom Niedersächsischen Heimatbund, dem Dachverband der niedersächsischen Heimat-, Orts- und Bürgervereine, an die Niedersächsische Landesregierung übergeben. Die Stellungnahme der Landesregierung zu den Fragen in der Roten Mappe erfolgt in der Weißen Mappe, die auf den jährlichen Niedersachsentagen durch den Präsidenten des NHB und den Ministerpräsidenten Niedersachsens überreicht werden.

Natur- und Landschaftsschutzbereiche präsentiert

„Der Niedersachsentag 2020 soll gemeinsam von Landkreis Oldenburg und Stadt Wildeshausen ausgerichtet werden“, sagte Bürgermeister Kuraschinski. Landkreis und Stadt hätten mit der Veranstaltung die Möglichkeit, den Besucherinnen und Besuchern in unterschiedlichen Workshops neben kulturellen Angeboten wichtige Natur- und Landschaftsschutzbereiche näherzubringen und zu bewerben. Darunter die Herrlichkeit, das geplante Urgeschichtliche Zentrum, die Hunteniederung oder das Pestruper Gräberfeld. „Es ist geplant, die jeweiligen Veranstaltungen unter anderem im Kreishaus sowie im Rathaus abzuhalten“, blickte Kuraschinski voraus. konk