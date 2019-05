Falkenburg/Oldenburg . Rollende Hingucker haben ihre Touren vom Ganderkeseer Falkensteinsee unternommen: 33 Autos – auf den ersten Blick Oldtimer, deren Baujahr wegen des typischen Aussehens Unbedarfte auf die 1920er Jahre taxieren dürfte.

Kenner aber wissen: Was hier an der Weser entlang nach Bremerhaven, nach Dangast, durch Bad Zwischenahn oder Oldenburg fährt, das sind Bausatzautos, selbst zusammengebaut mit der Polyester-Karosserie eines englischen Herstellers, angetrieben von einem Enten-Motor oder einem von „Moto Guzzi“.

Woher der Name "Lomax" kommt

Zwei Zylinder, zwei Sitzplätze, drei oder vier Räder. Der Name ein Motto: „low costs, max fun – Lomax“. Die Szene der Lomax-Liebhaber ist klein, 225 angemeldete Fahrzeuge soll es laut des deutschen Clubs geben. Aber auf ihren regelmäßigen Treffen – drei bis viermal im Jahr – bekommen sie locker ein paar Dutzend zusammen. So wie bis Sonntag auf dem Campingplatz Falkensteinsee – mit Fahrern und Autos etwa aus dem Allgäu, Ulm, Mecklenburg und einigen aus den Niederlanden wie Tiny und Jos Crins aus Limburg.

Zehn Jahre lang am Auto geschraubt

Zehn Jahre hat Jos an seinem Lomax mit Citroën-Motor geschraubt. Jetzt hat er „ein Einzelstück“, sagte er stolz. Seit 2003 fahren die beiden mit ihrem Schmuckstück. Zuverlässig. Am Falkensteinsee waren sie das erste Mal – aber wohl nicht zum letzten. „Ein sehr schöner Platz“, sagte Tiny Crins. „Wir haben uns sofort wohlgefühlt.“

Organisiert haben das Treffen Dörte und Friedhelm Lacina aus Oldenburg sowie die Bremer Beate Kopp und Ingo Bauer. Und es lief offenbar so gut, dass Friedhelm Lacina schon ganz früh über das nächste Lomax-Stelldichein auf dem Campingplatz am See nachdachte: 2021, sagte Lacina, sind wir wieder dran. Ganz sicher wieder auf dem Campingplatz: „Wir und alle Gäste sind total zufrieden.“ Hauptsächlich bestand das Treffen aus langen Ausfahrten – am Freitag mit dem abendlichen Überraschungsziel Oldenburg und den dortigen und von vielen tausend Menschen besuchten Oldtimer-Tagen namens „Classic-Days“, die dort über das Wochenende stattfanden. Und so reihten sich an diesem Abend auf dem Schloss-Innenhof die kleinen Lomax-Wagen auf, ebenso bestaunt wie die anderen viele Jahrzehnte alten Pkw. Hingucker neben Hingucker, wobei die „Lomaxler“ vielen Besuchern erstmal erklären mussten, was es mit ihren Wagen auf sich hat, dass sie nur so aussehen wie ein „Morgan Threewheeler“ aus den 20ern. Eine einzige Fachsimpelei war das. Aber wenn wer schon einem Auto-Club angehört, für den gibt es wohl kaum ein besseres Ausflugsziel als ein Oldtimer-Treffen. „Stimmt“, sagte auch Jos Crins: „Damit haben wir nicht gerechnet, eine sehr gelungene Überraschung.“