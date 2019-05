Bürstel. Die 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend ist beendet. Der alte Speicher in Bürstel ist saniert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sie bis 2.30 Uhr gearbeitet, die Nacht darauf sogar bis 4 Uhr. Trotzdem ist auch morgens immer wieder ein Großteil der Landjugend Ganderkesee auf der Matte gewesen, damit ihre 72-Stunden-Aktion, ausgerufen von der niedersächsischen Landjugend, einen erfolgreichen Abschluss findet. Und tatsächlich: Die jungen Leute waren sogar deutlich vor dem offiziellen Ende am Sonntag, 18 Uhr, fertig mit ihrer Aufgabe und hatten nicht nur den alten Speicher in Bürstel im Innern saniert, sondern auch das Gelände draußen ordentlich aufgehübscht.

Lob von Christel Zießler

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Ihr habt eure Aufgabe perfekt erfüllt“, lobte Cord Brinkmann, der als „Agent“ der niedersächsischen Landjugend die Aufgabe am Donnerstagabend gestellt hatte. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagte auch die stellvertretende Bürgermeisterin Christel Zießler. Sie sprach von einer vorbildlichen Aktion. Die Landjugend habe bewiesen, wie viel Power in ihr steckt.





„Ich bin sehr zufrieden, was wir alles geschafft haben. Und dass wir alle gut bei Laune halten konnten“, sagte Landjugend-Vorsitzender René Habeck schon Sonntagmittag, als sich abzeichnete, dass die Arbeit schon am Nachmittag beendet sein wird. Und Lisa Gödeker ergänzte zur Unterstützung seitens der Firmen, Vereine und Dorfbewohner: „Das war alles sehr, sehr positiv. Wir sind auch die gesamte Zeit super versorgt worden. Es gab immer ausreichend zu essen und zu trinken, Frühstück und ständig Kuchen.“

Klinker hochkant gepflastert

Teilweise waren laut René Habeck bis zu 40 Landjugendliche plus Kinder aus den Dörfern und erfahrene Handwerker gleichzeitig auf dem Gelände, um richtig mit anzupacken. Dabei ging es unter anderem darum, den halben Meter dicken Fußboden aus Lehm und Sandschicht im Speicher abzutragen und jede Menge Klinker hochkant zu pflastern. Das bedeutete allerdings auch: Füllsand und Split rein und Steine besorgen. Denn die befanden sich nicht direkt am Speicher. Zum Glück mussten die Mitglieder der Landjugend aber nicht weit fahren, weil auf einem Hof in der Nähe die Auffahrt erneuert werden soll und daher rote Steine zur Verfügung standen. „Nachts um vier war dann alles fertig: das Gepflasterte mit Zement eingeschlämmt – drinnen und draußen“, freute sich der Landjugend-Vorsitzende.





Darüber hinaus ging es darum, den kompletten Platz beim Speicher mit Kieselsteinen und Rindenmulch ansehnlicher zu machen und das Ganze mit Texten und Fotos zu dokumentieren. Krönender Abschluss war dann am Abend eine Feier für alle, die mitgeholfen hatten, für alle Dorfbewohner und alle Förderer der Aktion.

Ein größeres Problem

Am Ende hatte es laut René Habeck lediglich ein etwas größeres Problem gegeben: Bei den Außenarbeiten stießen die Landjugendlichen an einer Seite des Speichers auf einen blauen Betonblock. Mehrere Versuche, den Block wegzustemmen, scheiterten. Und beim Ausbuddeln wurde sogar die elektrische Leitung getroffen. Doch das war für den Elektriker kein Problem, der viele Kabel neu verlegte. „Das passte dann doch noch ganz gut“, so Habecks Kommentar.

Landjugend-Aktion alle vier Jahre

Seit 1995 wird die 72-Stunden-Aktion im vierjährigen Rhythmus von der niedersächsischen Landjugend organisiert. Mit dieser Aktion soll die gesellschaftliche Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement demonstriert werden. Die niedersächsische Landjugend gebe jungen Menschen eine konkrete Möglichkeit, sich in ihrem Dorf zu engagieren und die Lebensbedingungen auf dem Land aktiv mitzugestalten, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren: Durch die gemeinsame Umsetzung der Aufgaben werde nicht nur ein bleibender Wert für das Dorf geschaffen, gleichzeitig werde auch der Zusammenhalt im Dorf nachhaltig gestärkt – über Generations- und Vereinsgrenzen hinweg.