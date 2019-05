Dunkle Wolken über dem "Blockhaus Ahlhorn"? Bei der Kirchensynode in Rastede wurde über die Trägerschaft der Einrichtung diskutiert. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

Grossenkneten/Rastede. Die oldenburgische Kirche erwägt eine neue Trägerschaft für ihr Jugendtagungshaus „Blockhaus Ahlhorn“ bei den Ahlhorner Fischteichen in der Gemeinde Großenkneten. Die in Rastede tagende Synode beauftragte am Samstag den Oberkirchenrat, auch die Möglichkeit außerkirchlicher Träger zu prüfen.