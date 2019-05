Harpstedter wird in Wildeshausen aus dem Verkehr gezogen CC-Editor öffnen

Die Polizei zog einen Harpstedter aus dem Verkehr. Symbolfoto: Jörn Martens

Wildeshausen. Ein Harpstedter ist am Samstag, 25. Mai, in Wildeshausen unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle geraten. Ihm droht nun ein Strafverfahren.