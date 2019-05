Hude. Handel mit Wandel: Seit fast 30 Jahren lohnt sich am Freitagnachmittag ein Besuch des Wochenmarkts auf dem Bahnhofvorplatz in Hude. Hier gibt es Bewährtes und immer wieder mal etwas Neues zu entdecken. Und er ist für die Huder ein Platz der Begegnung.

Der Wochenmarkt gibt Menschen aus Hude und umzu seit nun bald 30 Jahren Anlass, den Bahnhofsvorplatz anzusteuern. Für Marktmeisterin Silvia Schubert ist die gerade auf 22 gestiegene Zahl der Beschicker und der gute Besuch an den Freitagnachmittagen der Beleg für seine Attraktivität. Der Markt bietet eine große Vielfalt und immer wieder etwas Neues", so Schubert. Und sei es nur die Platzierung der Stände: Der Käse- und der Fischstand stehen jetzt im Schatten von Bäumen, damit sie weniger Energie für die Kühlung verbrauchen. "Wir denken auch an den Klimawandel", erklärt die Marktmeisterin.

Kaffeemobil schafft Anfahrt nicht

Aktuell freut sich die Marktmeisterin, dass der seit fast einem Jahr verwaiste Platz für Textilien wieder mit einem Stand gefüllt ist. "Der Stand ist unser Frauenbeglücker", schmunzelt Schubert mit Blick darauf, dass vor allem das weibliche Geschlecht im großen Angebot stöbert. Allzu gerne hätte Schubert am Freitag auch die Spezialitäten am Kaffeemobil probiert. Der Beschicker hat einen Oldtimer-Lieferwagen liebevoll und aufwendig umgestaltet. Eine Woche zuvor war er erstmals in Hude. "Ich habe mitbekommen, wie begeistert die Kunden von den Kaffeespezialitäten und dem dazu angebotenen Gebäck waren", berichtet Schubert. Ihre persönliche Kostprobe ist ausgefallen, weil der Oldtimer auf der Parkstraße, ein paar hundert Meter vorm Erreichen des Bahnhofsvorplatzes, mit einer Panne liegengeblieben ist. "Schade", so Schubert, "das Kaffeemobil ist wirklich etwas Besonderes. Es gibt kein Plastik und keine Pappe. Die Spezialitäten werden in Tassen, Bechern und Gläsern serviert."

Stätte der Begegnung

"Für jeden Ort, jede Stadt ist ein so gut funktionierender Wochenmarkt eine Bereicherung", stellt Bürgermeister Holger Lebedinzew fest. Er hole Menschen in die Ortsmitte und animiere zum Besuch der Geschäfte an der Parkstraße und Umgebung. Als Stätte der Begegnung lade er zum Klönschnack ein. Er biete Vereinen und Verbänden die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Am Freitag war es die Landjugend Sandersfeld, die über ihre aktuell laufende 72-Stunden-Aktion hinwies und dafür Spenden sammelte. "Wir haben bis Sonntagabend Zeit, an Radrouten sechs neue Sitzbänke aufzustellen", berichteten die Jugendlichen. Den publikumsreichen Nachmittag nutzten auch die in Hude aktiven Parteien fürs Werben für eine hohe Beteiligung an der Europawahl am Sonntag.