Ganderkesee. Vollen Körpereinsatz bei einem Handballspiel der TS Hoykenkamp zeigt das dk-Nostalgiebild.

Wie in der auf dem Foto zu sehenden Szene hatten die Spieler der TS Hoykenkamp am Sonntag, 22. Februar 1981, im Handballspiel gegen den TV Deichhorst das Nachsehen. Am Ende eines hart umkämpften Spiels stand eine 13:17-Niederlage für die Turnerschaft. Selbst der volle Körpereinsatz des Hoykenkamper Spielers half also nicht, um das Spiel zu gewinnen.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.