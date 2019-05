Bei dem geplanten Neubaugebiet in Schierbrok wird derzeit nach möglichen archäologischen Funden gesucht. Foto: Melanie Hohmann

Ganderkesee. Ganderkesee bleibt bei Wohnbauflächen an mehreren Orten in der Gemeinde auf Wachstumskurs. Der geplante Flächenzuwachs am Schierbroker Mühlenweg ist nun beschlussreif. Zurzeit läuft dort eine archäologische Spurensuche.