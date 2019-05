Hatten. Zu einem Unfall ist es am Donnerstag, 23. Mai, in Kirchhatten gekommen. Dabei wurde ein 79-Jähriger schwer verletzt.

Schwer verletzt worden ist ein Mann am Donnerstag, 23. Mai, in Kirchhatten. In dem Ortsteil der Gemeinde Hatten fuhr der 79-Jährige auf dem Sandkruger Weg, als er gegen 16.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Dort prallte er gegen einen ihm entgegen kommenden Trecker eines 34-Jährigen, der dort mit einem Anhänger fuhr. Der ältere Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Baustelle verzögert Rettungseinsatz

Die Rettung wurde durch eine Baustelle in dem Ort erschwert, durch die die Rettungskräfte erst verspätet zum Unfallort kommen konnten. Die Straße musste für die Räumung und Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro.