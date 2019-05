Bürstel. Jetzt ist es raus: Die Landjugend Ganderkesee soll in ihrer 72-Stunden-Aktion den alten Speicher in Bürstel sanieren.

„Jetzt können wir tatsächlich baggern und buddeln – so, wie wir es gewollt haben.“ Das ist gestern Abend die erste Reaktion der Mitglieder der Landjugend Ganderkesee mit ihrem Vorsitzenden René Habeck an der Spitze gewesen, als die Aufgabe für die 72-Stunden-Aktion bekannt gegeben worden ist. Der Auftrag: Bis Sonntagabend, 18 Uhr, soll der denkmalgeschützte Speicher in Bürstel saniert werden.

Das steckt hinter der 72-Stunden-Aktion Seit 1995 wird die 72-Stunden-Aktion im vierjährigen Rhythmus von der niedersächsischen Landjugend organisiert. Mit dieser Aktion soll die gesellschaftliche Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement demonstriert werden. Die niedersächsische Landjugend gebe jungen Menschen eine konkrete Möglichkeit, sich in ihrem Dorf zu engagieren und die Lebensbedingungen auf dem Land aktiv mitzugestalten, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren: Durch die gemeinsame Umsetzung der Aufgaben werde nicht nur ein bleibender Wert für das Dorf geschaffen, gleichzeitig werde auch der Zusammenhalt im Dorf nachhaltig gestärkt – über Generations- und Vereinsgrenzen hinweg.





Eigentlich hatten die Landjugendlichen damit gerechnet, sich lediglich am Speicher zu treffen, um dann innerhalb der Gemeinde an einen anderen Ort zu fahren. Um möglicherweise eine Blühwiese anzulegen, wie Habecks Tischlerchef Holger Lintelmann seinen Mitarbeiter auf eine völlig falsche Spur lenkte.





Punkt 18 Uhr gab sich dann am Donnerstagabend Cord Brinkmann aus Dehlthun, Vorstandsmitglied des Orts- und Heimatvereins Bürstel-Immer, als „Agent“ der niedersächsischen Landjugend zu erkennen, um mitzuteilen: Niemand muss fahren, die Aktion findet genau dort statt, wo es 1995 mit dem Bau der Grillhütte begonnen hatte.

Die Aufgaben im Detail

Die Aufgaben im Detail: „Nach Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde soll der alte Lehmfußboden durch eine vom Ortsverein gestellte Pflasterung ersetzt werden“, erläuterte Brinkmann. Zu beachten sei, dass auf der insgesamt rund 40 Quadratmeter großen Fläche ein etwa vier Quadratmeter großes Stück Lehmfußboden unter der Treppe erhalten bleiben soll. Außerdem müssten die jungen Leute am Ende eine Bilddokumentation der Arbeitsschritte bis hin zur Fertigstellung vorlegen. Darüber hinaus sollen noch weitere Ideen in Bezug auf Nutzung und Gestaltung des Innen- und Außenbereichs entwickelt werden. Abschließender Auftrag: ein Fest für die Dorfbewohner und Förderer der 72-Stunden-Aktion am Sonntag.

Anzeige Anzeige





Kurz nach der Bekanntgabe legte die Landjugend schon mal los und schleppte alles nach draußen, was bei den Arbeiten stört. Danach galt es, so langsam die rund 15 Zentimeter dicke Lehmschicht abzutragen, um später Vollklinker hochkant zu pflastern. Diese Klinker liegen allerdings nicht vor der Tür. Vielmehr sind sie in verschiedenen Formen in der gesamten Umgebung verteilt. „Am Schluss soll es dann eine bunte Rotmischung geben“, erklärte Dieter Ordemann.

Renovierung war schon Thema

Cord Brinkmann hatte die Idee, diese Aktion bei der niedersächsischen Landjugend anzumelden und erhielt sofort das Okay. Zur Freude der Ortsvereinsvorsitzenden Ute Holschen, die schon im Sommer vergangenen Jahres von einer Renovierung des Speichers gesprochen und aufgerufen hatte, Klinkersteine zur Verfügung zu stellen.

FDP-Abgeordneter Dürr kommt

Für Freitagvormittag hat sich übrigens prominenter Besuch angekündigt: Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr aus Ganderkesee will sich gegen 10.30 Uhr die Aktion ganz aus der Nähe ansehen.