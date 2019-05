Bookholzberg . Der Bedarf an Plätzen für nachschulische Betreuungsangebote in den Grundschulen der Gemeinde Ganderkesee ist unverändert hoch. Jetzt soll ein "nachschulischer Busshuttle" von der Grundschule Bookholzberg nach Schierbrok für Entlastung sorgen.

