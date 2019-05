Hude. Am Montag, 27. Mai 2019, geht der vom Kulturhof und der Gemeindejugendpflege organisierte Huder Ferienspaß online. Diesen Sommer gibt es 60 Aktionen für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen, sowie vier Familienangebote.

Bewerbungen für die Teilnahme an dem bunten Programm aus kreativen, sportlichen, handwerklichen, musikalischen und erlebnisreichen Veranstaltungen sind nur online möglich:

Die Erziehungsberechtigten müssen sich zunächst registrieren und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Anschließend können sie ihre Kinder hinzufügen und für die entsprechenden Veranstaltungen vormerken lassen, ehe die Verlosung der freien Plätze beginnt. Bei Veranstaltungen mit mehr Anmeldungen als Plätzen, teilt das Programm automatisch die Plätze zu. Geschwister können angeben, ob sie gemeinsam oder alleine an den Veranstaltungen teilnehmen möchten. Möglich ist auch, sich zusammen mit einem Freund oder Freundin vormerken zu lassen.

Plätze werden ausgelost

Sobald das Losverfahren beendet ist, erhalten die Erziehungsberechtigten eine Info-Mail. Sie können sich dann mit ihren Anmeldedaten auf der Website einloggen und die Veranstaltungen einsehen, an denen das Kind oder die Kinder verbindlich angemeldet sind.

Die Anmeldephase endet am Freitag, 5. Juni. Einen Tag darauf, am Samstag, 6. Juni, findet die Verlosung statt. Vom 7. bis 11. Juni gibt es die Möglichkeit, die verbliebenen Restplätze zu buchen. Diese werden nicht ausgelost, sondern direkt gebucht.

Bezahlt werden kann im Kulturhof am Mittwoch, 12. Juni, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Plätze, die an diesem Tag nicht bezahlt werden, verfallen.

Familien- und Sozialcard für Angebote nutzbar

Die Familien- und Sozialcard der Gemeinde Hude kann nach Vorlage bei Bezahlung angerechnet werden. Eltern können bereits online bei der Buchung die ausgewiesenen Beträge der Veranstaltungen um zehn, 15 und 20 Prozent verändern, sodass die Rabatte gleich im System vermerkt sind. Dies ermöglicht am Bezahltag eine schnellere Bearbeitung. konk