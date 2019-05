Whats-App-Chat verrät Drogenhändler in Dötlingen CC-Editor öffnen

Dötlingen/Oldenburg. Der Chat auf „Whats App“ klingt für eine Einladung zum Nachmittags-Kaffee deutlich übertrieben: „Heute Kaffeetrinken“, heißt es da in etwa, „ich nehm elf Tassen“. Das Landgericht Oldenburg glaubte wie zuvor das erstinstanzliche Amtsgericht Wildeshausen nicht an die Kaffeemaschine im Dauereinsatz, sondern vielmehr an eine verklausulierte Bestellung von elf Gramm Marihuana.