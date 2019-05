Wildeshausen. Wie die Polizei erst jetzt meldet, kam es bereits in der Zeit zwischen dem 11. und 13. Mai zu einem kuriosen Diebstahl bei einem Einkaufszentrum in Wildeshausen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten laut Polizei 50 Einkaufswagen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter, oder auf zum Abtransport genutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 9410 zu melden.



Erst am 9. Mai war es in Wildeshausen zu einem schweren Eingriff in den Bahnverkehr gekommen: Unbekannte hatten in Höhe des Bahnübergangs Bargloyer Straße einen Einkaufswagen auf das Gleis gestellt. Bei der Kollision mit dem Wagen war eine Nordwestbahn beschädigt worden.