Ganderkesee. Ob nun „Alte Säcke“, „junge Hüpfer“, „Resterampe“ oder „Astralkörper“, die 41. Handball-Ortsmeisterschaften von Ganderkesee (HaOGa) bieten Hobbysportlern auch 2019 wieder reichlich Handballspaß.

In der Halle am Steinacker kämpfen von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni 2019, rund 300 Handballer um den Sieg. Verteilt sind sie auf 27 Mannschaften mit oft skurrilen Namen. „Insgesamt werden an dem Wochenende 63 Begegnungen angepfiffen“, sagt Almuth Jansen vom Orga-Team.

Ob sich die Mannschaft aus Kollegen, Nachbarn, Schülern, Studenten, Familien oder Freundeskreisen zusammensetzen, ist dabei völlig egal – nur lustig sollen sie sein, dabei auch kostümiert und mit besonderen Auftritten gespickt. Denn eines hat sich seit dem ersten Turnier im Jahre 1979 nicht geändert: „Dieses Turnier ist für jedermann und der Spaß soll im Vordergrund stehen“, sagt Jansen.

125 Helfern unterstützen die Großveranstaltung

Die Großveranstaltung wird diesmal von 125 Helfern aus dem Erwachsenen- und Jugendbereich der Handballabteilung des TSV Ganderkesee unterstützt, die sich um den reibungslosen Ablauf kümmern. Sie stellen Schiedsrichter, sorgen für den Getränkeausschank, sowie für Nachschub an Grill und Kuchenbüfett. Die Einnahmen kommen dem Handball-Förderverein Ganderkesee zugute.

Das Jux-Turnier für Firmen-, Straßen-, Freizeit-, Familien- und Freundesteams startet am Freitag um 17.15 Uhr mit der Eröffnung durch das Orga-Team. Das erste Spiel beginnt um 17.30 Uhr. „In diesem Jahr wird der Handballortsmeister nur in der Gruppe A ausgespielt. Die Gruppen B bis E spielen um den Gruppensieg in der jeweiligen Gruppe", sagt Almuth Jansen zur neuen Regelung. Die Mannschaften sind wie gewohnt nach jeweiliger Leistungsstärke in die Fünfer- und Vierergruppen einsortiert worden.

Familientag am 1. Juni

Am Samstag, 1. Juni, ist Familientag – für die jüngeren Gäste werden laut Ankündigung auch eine Hüpfburg und Kinderschminken angeboten. Die Kinderliga-Spiele für den Nachwuchs im Alter von sechs bis zwölf Jahren starten am Samstag um 15 Uhr sowie um 16.20 Uhr. „Insgesamt werden 17 Kinder, aufgeteilt in zwei Mannschaften, ihr Können präsentieren“; blickt Jansen voraus.

Das Finale der „Großen“ wird am Sonntagnachmittag, 2. Juni, um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Siegerehrung ist dann im Anschluss für 16 Uhr in der Sporthalle am Steinacker geplant.