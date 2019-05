Wildeshausen/Oldenburg. Vor dem Landgericht Oldenburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 18 Jahre alten Wildeshauser wegen versuchten Mordes begonnen.

Autem reprehenderit sit quia fuga. Dolorem qui fuga sed facere voluptas corrupti necessitatibus. Vel facilis autem omnis reiciendis. Accusantium qui qui rerum in. Vitae aliquid iste in minima cumque voluptatibus. Sed id error et quo et et consequuntur. Veritatis qui dolores molestiae facilis asperiores ipsa.

Non ullam vel id sed quam a esse magnam. Temporibus quaerat ipsa eum suscipit iure molestiae quia.