Ganderkesee. Am Mittwoch 22. Mai, gastiert Domorganist Ansgar Schlei aus Wesel um 20 Uhr in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius.

Karten für dieses Konzert gibt es an der Abendkasse zu zehn Euro, ermäßigt zu acht Euro. Auf der Schnitger-Orgel spielt Ansgar Schlei Werke der großen norddeutschen Meister Vincent Lübeck, Dietrich Buxtehude und Heinrich Scheidemann. Neben freien Werken erklingen auch zwei verschiedenen Bearbeitungen über den Choral „Vater unser im Himmelreich“.

Evangelische Kirchenmusik studiert

Ansgar Schlei studierte evangelische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 2005 legte er sein Kirchenmusik-A-Examen mit Auszeichnung im Fach Künstlerisches Orgelspiel ab. Ergänzende Orgelstudien absolvierte er bei Bine Katrine Bryndorf, Carlo Hommel, Ton Koopman, Michael Radulescu, Reinhold Richter und Harald Vogel. Zudem Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen, Hagen und Köln.

2006 folgte Ansgar Schlei dem Ruf an den Willibrordi-Dom nach Wesel, wo er seitdem als Kantor tätig ist. Darüber ist er Kreiskantor im Kirchenkreis Wesel der Evangelischen Kirche im Rheinland. In dieser Funktion ist er zudem Leiter eines Ausbildungskurses für nebenamtliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der Region Niederrhein. Er ist zugleich Mitglied im Prüfungsausschuss Kirchenmusik der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Seine umfangreiche Konzerttätigkeit führt ihn regelmäßig durch ganz Deutschland und ins benachbarte Ausland. Das Repertoire reicht dabei von Werken der Renaissance bis in die Gegenwart, wobei ein besonderer Schwerpunkt in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts liegt. In den vergangenen Jahren führte Ansgar Schlei das gesamte Orgelwerk Dieterich Buxtehudes auf, ebenso erfolgten Gesamtaufführungen der Orgelwerke von Vincent Lübeck, Nicolaus Bruhns, Johann Ludwig Krebs, Felix Mendelssohn Bartholdy und Alexandre Guilmant