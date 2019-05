Ganderkesee. Im Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport geht es am Mittwoch, 22. Mai, unter anderem um die Ganderkeseer Grundschule Dürerstraße.

Die Grundschule Dürerstraße soll einen neuen Fahrradstand erhalten. Dafür sollen am Mittwoch, 22. Mai, im Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport die Weichen gestellt werden. Ab 18 Uhr geht es im Ganderkeseer Rathaus um den genauen Standort und um die Kosten. Nach ersten Schätzungen werden laut Verwaltung etwa 30.000 Euro benötigt. Die könnten, so der Vorschlag der Gemeinde, im ersten Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden.

Derzeitiger Standort problematisch

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Straße Am Schießstand, der Dürer-, Rembrandt- und Rubens-straße sowie des Nordwegs bis zum Richtweg haben sich die Projektverantwortlichen unter anderem auch mit Vertretern der Schulleitung getroffen, um während der Bauarbeiten einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb einschließlich Bus- und Radverkehr gewährleisten zu können. Alle seien sich in dem Gespräch einig gewesen, dass der aktuelle Standort der Anlage mit etwa 160 Stellplätzen auf der linken Seite vor dem Gebäudeeingang „aus verkehrstechnischer Sicht auch unabhängig von der Baumaßnahme problematisch ist“, heißt es seitens der Verwaltung. Radfahrende Schüler und Lehrer kreuzten vor allem beim Verlassen des Schulgeländes mittags die Fahrtwege der Schulbusse und der abfahrenden Autos. Deshalb soll die Anlage an anderer Stelle neu entstehen.

Frei werdende Fläche für Gebäude mit Fachräumen?

Eine Idee gibt es auch schon: Neben dem Schulgebäude befindet sich eine Freifläche, die der Verwaltung zufolge über die Feuerwehrzufahrt unproblematisch und sicher zu erreichen und ausreichend groß ist. Die Schulkinder könnten das Schulgelände dann über Dürerstraße oder Jahnstraße ansteuern oder verlassen.

Ein Neubau der Fahrradstandanlage ist aus Sicht der Verwaltung vor allem aus folgenden Gründen sinnvoll:

• Die Verkehrsströme im Bereich der Grundschule Dürerstraße würden deutlich entzerrt werden.

• Der Vorplatz der Grundschule Dürerstraße könnte grundsätzlich neu gestaltet werden.

• Und falls sich die Politik einig sein sollte, könnte auf der frei werdenden Fläche ein Gebäude mit Fachräumen entstehen, um im Schulgebäude zwei neue Hortgruppen einrichten zu können. Derzeit werden die Hortkinder zur Grundschule Lange Straße gebracht.