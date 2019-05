Großenkneten. Im Zeitraum vom 16. bis 18. Mai 2019 haben Unbekannte in Großenkneten drei komplette Bienenvölker samt Kasten und Honig gestohlen.

Die Bienenstöcke befanden sich an einem Feldweg in Großenkneten zwischen den Straßen Rickensand und Vor der Bahn, meldet die Polizei. Die Schadenshöhe wird von den Beamten mit etwa 550 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlhorn unter (04435) 919190 entgegen.