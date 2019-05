Wildeshausen. Blitzartig und geistesgegenwärtig haben Wildeshauser Feuerwehrleute am Sonntagvormittag einen Brand in der Kreisstadt mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

"Die Kameraden waren gerade beim Sonntagsübungsdienst, als sie über Funk den Einsatz an der Ikarusstraße bekamen", berichtet Wildeshausens Feuerwehrsprecher Daniel Engels. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Papiertonne direkt an einem Carport. Die Flammen hatten bereits auf die Holzkonstruktion übergegriffen.





Die Besatzung des zuerst eintreffenden Drehleiterwagens löschte die Flammen mit einem vor Ort befindlichen Gartenschlauch. "Für die Kameraden vom Löschgruppenfahrzeug blieb später lediglich die Kontrolle der Brandstelle mit der Wärmebildkamera übrig", so Engels. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro beziffert.