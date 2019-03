Ganderkesee. Der „Runde Tisch Natur“ will neue Lebensräume für Insekten schaffen.

Dazu gibt die Initiative, der Vertreter der Gemeinde Ganderkesee, des Nabu, des Ortslandvolks und des Fuhrenkamp-Schutzvereins angehören, auch in diesem Jahr wieder kostenlose Saattüten aus. Das Saatgut ist ab sofort in den Bürgerbüros der Gemeinde in Ganderkesee und Bookholzberg erhältlich. „Bienenweiden sind in den ausgeräumten Agrarlandschaften von heute ein Muss, um Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ein ausreichendes Nah-rungsangebot über das ganze Jahr zu bieten“, kommentiert Carsten Wünker vom Fachdienst Natur das Projekt.

Besondere Saatgutmischung

Die Saatgutmischung leiste hierzu einen wertvollen Beitrag. Die Mischung besteht aus ausgesuchten einjährigen und mehrjährigen Wildkräutern, die der Bienenweide mit ihrer Blühfreudigkeit und einem reichen Nektar- und Pollenangebot von April bis November ihren besonderen Wert verleihen.

Die Saatgutmischung kann bis zu vier Jahre auf der eingesäten Flächeverbleiben, benötigt aber im Herbst eine Mahd.