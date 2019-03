Hohenböken. In der Villa Hohenböken soll ein dokumentarischer Kurzfilm über die Träume junger Frauen aus zurückliegenden Jahrzehnten entstehen.

Der Film nach einer Idee von Tinke Schmidt aus der Villa Hohenböken wird in Zusammenarbeit mit dem Oldenburger Regisseur Carsten Woike gedreht, der jüngst einen Spielfilm in Ganderkesee produziert hat. Dazu suchen die Filmleute Ganderkeseer Frauen, die zwischen 1920 und 1979 geboren wurden und bereit sind, von den Mädchenträumen ihrer Zeit, vor allem ihren ganz persönlichen, zu berichten.

Kurzinterviews werden aufgenommen

Gedreht werden sollen die Kurzinterviews zwischen dem 23. und 28. April entweder zu Hause bei den Teilnehmerinnen oder in der Villa Hohenböken. Premiere soll der Film am 21. Juni zur Eröffnung der Ausstellung „Frauenorte“ in der Villa Hohenböken feiern. Dort soll er auch noch weitere Male aufgeführt werden.