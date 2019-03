Ostrittrum. Im Wild- und Freizeitpark Ostrittrum ist die Winterpause beendet. In der neuen Saison wird dort verstärkt auf Biogemüse o im Futter und aufs Vermeiden von Plastikmüll geachtet.

Hier lugt ein Kängurubaby aus der Bauchtasche, dort sucht ein frisch geborenes Muffellamm auf staksigen Beinen nach seiner Mutter, und im Gehege der Wildschweine tummeln sich 16 Frischlinge: Der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum erwacht aus viermonatigem Winterschlaf.“ Um Weihnachten herum hat es schon einen Zicklein-Boom gegeben. 14 kleine Weihnachtsmänner beleben die Streichelwiese“, berichtet Inhaberin Tanja Riesmeier. „Mit etwas Glück“, ergänzt sie, „kommt bis Mai noch Nachwuchs bei den Affen, Luchsen und Ottern dazu.“

Silberfuchs-Quartett

Zu den Neuen zählt auch eine vierköpfige Silberfuchs-Familie. Sie besiedelt das ehemalige Marderhund-Gehege. „Vom letzten Marderhund mussten wir uns im letzten Jahr trennen. Er ist immerhin 14 Jahre alt geworden“, so Riesmeier. Die Füchse sind aus einem Tierpark in Cuxhaven nach Ostrittrum gekommen. Das Quartett hat das Zeug dazu, zum Blickfang zu werden. „Sie sind nicht scheu. Mit dem Tierpfleger haben sie sich schnell angefreundet. Und aus Cuxhaven sind sie die Nähe zu Besuchern gewohnt“, erzählt Riesmeier.

Plätze zum Vorlesen

Die Liste der Arten ist noch lang, aber Tiere sind beileibe nicht alles, was das weitläufige Gelände hinter der Wassermühle in Ostrittrum zu bieten hat. Allzu gerne setzen Kinder per Knopfdruck die frisch überarbeiteten Märchenbilder in Bewegung und lauschen dem vorgelesenen Text. „Der Froschkönig soll bis Ostern ein neues Bild bekommen haben“, kündigt die Chefin des Freizeitgeländes an. „Im Heimatmuseum gibt es jetzt ebenfalls drei Figuren. Dazu hat uns der Schauspieler und Moderator Dirk Böhling die Geschichte einer Familie aus dem 17. Jahrhundert eingelesen. Seine Stimme höre ich besonders gerne“, sagt Riesmeier. Vier Sitzbänke seien jetzt mit wetterfesten Vorlesebüchern ausgestattet. Die kleine Geschichte „De lütte Muus“ habe Angela Hillen, die Plattdeutsch-Beauftragte des Landkreises Oldenburg und der Gemeinde Ganderkesee, vorbeigebracht. „Vorlesen ist in“, weiß Riesmeier.

Spiel- und Futterplätze

Große und gut ausgestattete Spielplätze sind auf dem Gelände zu finden, für den kleinen und großen Hunger und Durst zwischendurch gibt es einen Imbiss und eine Crêpes-und-Pizza-Hütte. In der Hauptsaison bietet Dirk Fischer aus Almsloh Wild-Bratwurst an, frisch gegrillt oder zum Mitnehmen. Der Tretbootsee wird nur für Kinder mit Seepferdchenabzeichen empfohlen. Der Bestand an Schwimmwesten ist in der Winterpause wieder aufgefüllt worden, denn er war in der Hauptsaison geschrumpft. „Komisch“, wundert sich Riesmeier, „wir haben doch nur ehrliche Besucher…“

Bio im Vormarsch

„In“ ist auch Bio. „Wir ersetzen Plastik, wo immer es geht“, berichtet Riesmeier, Schalen und Spieße für Pommes frites zum Beispiel, Trinkhalme und Becher. „Ein beliebtes, aber mit zu viel Plastik verpacktes Eis haben wir aus dem Angebot genommen“, stellt sie fest. Bio auch für die Tiere: Zweimal in der Woche wird beim Naturkost-Kontor in der Bremer Überseestadt ein Transporter mit überschüssigem Obst und Gemüse vollgepackt. Alles vom Apfel bis zur Papaya für die Tiere: „Das gibt gesunden Nachwuchs“, freut sich Riesmeier.