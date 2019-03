Ganderkesee/Hude. Schweres Gerät kommt im Hasbruch zum Einsatz. Der Wald wird mit Baggerhilfe nach Stürmen und Bewirtschaftung kräftig aufgeforstet. Durch den Klimawandel droht nun aber eine Käferinvasion.

Das „eiserne Pferd“ ist gehorsam, bleibt auf dem Waldweg im Hasbruch brav in der Spur, und es tut auch sonst all das, was Klaus Scheffer ihm befiehlt. Rund 30 000 Eichen sollen es einmal sein, die die Niedersächsischen Landesforsten seit Februar im Wald zwischen Ganderkesee und Hude sowie im Stühe anpflanzen. Dank des milden Winters schreiten die Arbeiten rasch und gut voran. Das liegt aber auch an den ungewöhnlichen Gerätschaften – einem Bagger und dem motorbetriebenen Raupenlastkarren „eisernes Pferd“.





Zwischen 1,20 und 1,50 Meter hohe Eichenpflanzen

Auch die Setzlinge sind alles andere als gewöhnlich: „Die zwischen 1,20 und 1,50 Meter hohen Eichenpflanzen haben einen so großen Wurzelumfang, dass sie nur mit dem Bagger tief genug eingesetzt werden können“, erklärt Rainer Städing, Pressesprecher für die Forstämter Ahlhorn, Ankum, Nienburg und Neuenburg, das ungewöhnliche Vorgehen.

Denn auch auf die Tiefe kommt es an, damit die dünnen Jungpflanzen immer an Wasser kommen und zu stattlichen Eichen heranwachsen. Schließlich sind lange Dürreperioden auch in unserer Region nichts Außergewöhnliches mehr. Das hat der vergangene Sommer gezeigt. „Wenn wir die Eichen rund 40 Zentimeter tief einsetzen, dann sind sie besser gegen Trockenheit gefeit“, sagt Städing.

Waldverjüngung im Hasbruch

Die Waldverjüngung im Hasbruch soll nicht nur die Lücken füllen, die durch den Holzeinschlag der Bewirtschaftung des Waldes entstanden sind, betont Städing. Vor allem gehe es um die Zukunftssicherung der Wälder. Die stehe in den Forstämtern Neuenburg und Ahlhorn oben an. 2019 wollen die Landesforsten in ihren örtlichen Verwaltungsbezirken rund 400 000 Bäume pflanzen. Und zwischen Harpstedt und Cloppenburg sollen 30 Hektar neuen Waldes geschaffen werden, kündigt Städing an. „Das ist etwas ganz Besonderes“, betont der Sprecher. Die Neupflanzungen sind im Hasbruch auch Teil des Erhaltungs- und Entwicklungsplanes für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) Hasbruch.

Blick auf den Klimawandel

Mit Blick auf den Klimawandel würden die Wälder künftig bunter. „Wir streben einen Dreiklang von Eichen, Douglasie und Buche an“, sagt er. Buchen und Douglasien würden unter durchforsteten Kiefernbestand gesetzt. Als Laubbaum sei die Buche dabei besonders wichtig. Gepflanzt werde dabei auch aufgrund von Katenmaterial. „Wir haben sogenannte Risikokarten, die uns anzeigen, wo etwa Böden besonders wasserarm sind“, so Städing.





Schädlingsinvasion droht

Neben dem Klimawandel, der den Wald durch Trockenheit und Stürmen zusehens stresst, bietet derzeit ein Schädling großen Anlass zur Sorge: „Wegen des milden Winters kann der Borkenkäfer sich gut vermehren“, sagt der Pressesprecher. Vor allem unter der Borke von Fichten hätten die Insektenlarven gut überwintern können. Jetzt drohe auf jeden Fall in den südlicher gelegenen Wäldern eine Käferinvasion. Von der sei man im Hasbruch noch weit entfernt, doch es gebe eben auch Privatwälder, in denen viele Fichten stünden. Städing: „Starke Schäden sind auch dort zu erwarten“.