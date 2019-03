Ganderkesee. Zum 300. Todestag von Orgelbauer Arp Schnitger hat Kreiskantor Thorsten Ahlrichs eine neue Konzertreihe ins Leben gerufen. Die erste Veranstaltung dieser Reihe mit dem Namen „Stunde der Orgel“ findet am Mittwoch, 27. März, um 20 Uhr in der Kirche St. Cyprian und Cornelius, in Ganderkesee statt.

„In der ,Stunde der Orgel‘ sollen vor allem alle diejenigen die Möglichkeit bekommen, unsere Orgel zu hören, die die 30-Minuten-Konzerte an den Freitagen nicht wahrnehmen können. Außerdem gab es so viele Anfragen für Konzerte, dass ich einfach das Angebot ausweiten wollte“, informiert Ahlrichs.



Von Buxtehude bis Froherer

In dem Konzert will der Kantor die beiden Präludien in e-Moll von Dietrich Buxtehude gewissermaßen „als Rahmen“ spielen. In der Mitte steht die Toccata in d-Moll von Johann Jakob Froherer. Ergänzt wird das Programm durch Choralbearbeitungen von Matthias Weckmann und Samuel Scheidt sowie einer Paduana von Paul Siefert, einem schnellen Tanz im Dreiertakt.

Musik zur Passion

„Für die Musik zur Passion habe ich Bearbeitungen über Passionslieder ausgewählt. Die Tonart der beiden Buxtehude-Präludien ist mit Vorsicht auf unserer mitteltönig gestimmten Orgel zu genießen. Es geht aber und drückt durch die bewusst eingesetzte Chromatik auch genau den Affekt aus, den wir in der Barockmusik so häufig finden, wenn es um das Thema Passion geht“, erläutert Ahlrichs das Programm. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Anfang April Schnitger-Tage

Anfang April stehen dann wieder die Schnitger-Tage auf der Agenda. In diesem Jahr wird es erneut zwei Orgelführungen mit anschließendem Kurzkonzert geben – und zwar an den Samstagen, 6. und 13. April, jeweils um 11 Uhr. Außerdem steht am 6. April ein Konzert für Jazz-Trompete und Schnitger-Orgel mit dem Duo ZIA auf dem Programm. Und am 13. April ist Passionsmusik von François Couperin zu hören. Beide Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Karten für zehn, ermäßigt acht Euro gibt es jeweils an der Abendkasse.

"Lange Tasten Nacht"

Ein besonderes Konzert findet ebenfalls wieder anlässlich der Schnitger-Tage statt: In diesem Jahr wird am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr die „Lange Tasten Nacht“ angeboten. In vier kleinen Konzerten gibt es Musik für Orgel solo (Thomas Meyer-Bauer, Varel), Orgel plus Barockvioline (Jonathan Hiese und Manoel Reinecke, Bremen) und Ungarische Musik für Streicher und Klavier (Adrian Rusnak und Familie, Delmenhorst). ken